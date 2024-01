Daredevil: Born Again, ripartono le riprese, svelato il legame con la serie Netflix The Punisher?

Secondo nuove indiscrezioni Daredevil: Born Again conterrà dei riferimenti diretti all'ex serie Netflix The Punisher.

Dopo il dietrofront produttivo su Daredevil: Born Again e dopo la canonizzazione ufficiale delle serie Netflix da parte della Marvel, ora, con l'imminente inizio delle riprese la settimana prossima, nuove indiscrezioni svelano che il prossimo show sul Diavolo di Hell's Kitchen conterrà dei riferimenti diretti all'ex serie The Punisher.

La serie spin-off sul punitore (personaggio introdotto nello show Daredevil su Netflix) vedeva come protagonista Jon Bernthal nel ruolo di ruolo di Frank Castle alias The Punisher ed è andata avanti per ben due stagioni, ricevendo una risposta positiva dai fan. Inoltre,recentemente Bernthal ha parlato per la prima volta del suo già confermato ritorno in Daredevil: Born Again.

Ora, con i Marvel Studios che cercano di riconquistare i fan rimasti delusi dalla Saga del Multiverso, una nuova indiscrezione di Alex Perez di The Cosmic Circus suggerisce che il piano degli studios prevede che Daredevil: Born Again faccia direttamente riferimento agli eventi di The Punisher affinché gli show di Netflix vengano ulteriormente inseriti nel canone dell'MCU.

Il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D'Onofrio torneranno in Daredevil: Born Again. I loro personaggi inoltre sono apparsi nell'ultimo show Marvel Echo, che aprirà la strada al reboot sul Diavolo di Hell's Kitchen. Recentemente è stato annunciato che anche Elden Henson e Deborah Ann Woll potrebbero tornare nei panni rispettivamente di Foggy Nelson e Karen Page dal vecchio show Netflix. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita.