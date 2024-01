Daredevil: Born Again, Jon Bernthal parla per la prima volta del ritorno di The Punisher nella serie

Jon Bernthal parla per la prima volta del suo presunto ritorno nei panni di Frank Castle alias The Punisher nella prossima serie del MCU Daredevil: Born Again.

Jon Bernthal ha parlato per la prima volta del suo presunto ritorno nei panni di Frank Castle alias The Punisher nel prossimo show del MCU Daredevil: Born Again. L'attore aveva interpretato il ruolo del punitore anche nella precedente serie andata in onda su Netflix, Daredevil. Sebbene il suo coinvolgimento non sia stato ancora annunciato ufficialmente, Bernthal ha parlato di ciò che intende apportare al suo personaggio in un eventuale ritorno pur non confermando la notizia e rimanendo sul vago.

"Penso che ci sia una ragione per cui quel personaggio ha avuto una risonanza così profonda e forte come ha fatto nei cuori e nelle menti dei fan dei fumetti, dei primi soccorritori, dei militari e delle persone di tutto il mondo. Penso che ci sia un po' di Frank Castle in ognuno di noi. Esiste fortemente dentro di me e tengo molto a questo personaggio", ha detto Bernthal.

Sul ritorno nel ruolo di The Punisher ha continuato: "So che è assolutamente essenziale che se lo facciamo, lo dobbiamo fare bene, quindi rimanendo fedeli al materiale originale che riguarda Frank. Farò del mio meglio per assicurarmi che, se e quando lo faremo, sarà fatto nel migliore dei modi".

Ricordiamo che il personaggio di Bernthal è stato protagonista dello spinoff The Punisher, conclusosi nel 2019 dopo due stagioni.

Daredevil: Born Again

Dopo il rinnovamento attuato dai capi della Marvel sembra che Daredevil: Born Again stia prendendo una direzione diversa da quella che era prevista originariamente per lo show, avvicinandosi di più all'ex serie Netflix sul diavolo di Hell's Kitchen. A questo proposito, recentemente si è diffusa la notizia di un ritorno dei personaggi di Foggy e Karen nel nuovo semi-reboot, dopo che inizialmente si era deciso che i due non ne avrebbero fatto parte.

Inoltre, inizialmente Born Again doveva essere classificato come PG-13 (vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto), ma la recente notizia che lo spettacolo sarà pubblicato sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight ha portato a rinnovate speculazioni.