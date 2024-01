Echo: ecco come la serie Marvel apre la strada a Daredevil Born Again

Come evidenziato anche dalla scena post-credits, Echo spianerebbe la strada al futuro dei Marvel Studios, in particolare a Daredevil: Born Again, che dovrebbe proseguire la narrazione dell'etichetta Marvel Spotlight.

Nella scena post-credits di Echo, vediamo Fisk che chiede una riunione con tutti i capi delle famiglie criminali di New York per "stabilizzare la situazione prima che vada fuori controllo". Mentre torna a casa a Hell's Kitchen con un aereo privato, il suo televisore è sintonizzato su un notiziario che copre le imminenti elezioni del sindaco di New York.

Questo porterà inevitabilmente alla candidatura di Kingpin stesso a sindaco di New York, richiamando una delle più celebri storyline dei fumetti Marvel.

Daredevil: Born Again adatterà la storia del Sindaco Fisk?

Nei fumetti, il signore del crimine trucca le elezioni per diventare sindaco durante la serie di Daredevil dello scrittore Charles Soule. Fisk ha aspettato fino all'ultimo giorno possibile, secondo le regole della commissione elettorale, per annunciare la sua candidatura e ha corso come indipendente.

"Diceva di essere New York. L'aveva vissuta da povero, da ricco, conosceva i quartieri alti e i quartieri bassi. Diceva di sapere di cosa avevamo bisogno", dice Foggy Nelson a Matt Murdock in Daredevil #595. "L'ha resa una faccenda di New York, come se vivere in questa città significasse lavorare nel sistema, sapere come ottenere le cose. Trascendere le regole quando è necessario. Chi meglio del Kingpin del crimine può farlo?".

Mentre Matt Murdock cercava di costruire un caso contro Fisk per frode, il sindaco corrotto mise in atto una legge anti-vigilante per mettere fuori legge i supereroi di strada, come i suoi nemici storici, Daredevil e Spider-Man.

Daredevil: Born Again, Kevin Feige: "Sperimenteremo parecchio con la serie"

I supereroi della città, tra cui Daredevil, Elektra, Spider-Man, Luke Cage e Jessica Jones, alla fine rovesciarono il sindaco Fisk durante la storyline Devil's Reign. L'eroe di Harlem Luke Cage sostituì Fisk come sindaco, ma la legge anti-vigilante di Kingpin rimase in vigore anche se New York è poi caduta vittima di una guerra tra bande di supercriminali.

Questa narrazione potrebbe essere al centro della prossima serie Daredevil: Born Again.