Daredevil: Born Again, lo show non aveva legami con la serie Netflix prima delle revisione creativa

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio hanno rivelato che la versione originale di Born Again dei Marvel Studios non presentava collegamenti diretti con la serie Netflix.

Dal 2021, il Matt Murdock di Charlie Cox e il Kingpin del crimine di Vincent D'Onofrio sono apparsi in diverse serie televisive del MCU. Abbiamo visto l'Uomo senza paura in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law ed Echo, con Wilson Fisk che appare in quest'ultimo e Hawkeye. Tuttavia, i due non condividono lo schermo da quando Daredevil si è concluso su Netflix sei anni fa.

La situazione è destinata a cambiare con Daredevil: Born Again e, in un'intervista a TV Insider, D'Onofrio ha rivelato che in origine il revival non presentava collegamenti significativi con Daredevil, prima che lo show subisse una revisione creativa. "All'inizio non lo era affatto, ma ora lo è molto", ha detto l'attore a proposito dei due show. Cox ha aggiunto che nel reboot torneranno molti personaggi della vecchia serie Netflix, presumibilmente Foggy Nelson, Karen Page, Bullseye e il The Punisher.

Daredevil: Charlie Cox, Deborah Ann Woll nell'episodio Una vecchia conoscenza

Le parole di Charlie Cox

Per quanto riguarda i motivi che hanno portato al reset dello show, Cox ha dichiarato: "Penso che sia colpa dei fan. Penso che sia anche colpa dello studio. È un equilibrio davvero sottile da raggiungere", ha aggiunto. "Se devi rifare uno show dalla prima stagione, e si tratta di uno show di successo e molto amato, allora devi tenere in considerazione quello che è piaciuto alla gente. Ma devi anche avere un motivo per rifarlo. Quindi devi cambiare un po' le cose. È un equilibrio davvero sottile da trovare. Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro in questo senso. E speriamo che i vecchi fan lo amino e che, inoltre, magari ne conquistiamo altri lungo la strada", ha concluso Cox.

Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci dal suo ritorno nei panni di Daredevil, l'attore ha dichiarato: "È ancora un privilegio indossare quella tuta, avere l'età che ho e poter ancora interpretare un supereroe. Non lo do affatto per scontato. Le mie ginocchia sono un po' più doloranti e la schiena e il collo fanno un po' fatica, ma questo non mi fermerà al momento".

Sembra che i Marvel Studios abbiano fatto la cosa giusta con Daredevil: Born Again e tutti i segnali indicano che si tratta della serie che i fan di Daredevil stavano aspettando. Tuttavia, non possiamo fare a meno di chiederci come fosse la precedente iterazione dello show. Quanto sarebbe stata disastrosa se gli showrunner originali Matt Corman e Chris Ord avessero potuto continuare senza l'intervento di Kevin Feige? Chi lo sa.

Con Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton, Arty Froushan, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Jeremy Earl e Ayelet Zurer, Daredevil: Born Again debutterà su Disney+ il prossimo marzo.