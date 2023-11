Daredevil: Born Again, parlano i nuovi registi: 'Abbiamo guardato tutta la serie Netflix'

Dopo la decisione di ricominciare daccapo con le riprese di Daredevil: Born Again, i nuovi registi assunti per il compito hanno aggiornato sul progetto, confermando di essere già al lavoro e di aver recuperato tanto materiale, compresa l'intera serie Netflix.

Già dietro la macchina da presa per Moon Knight e Loki, Justin Benson e Aaron Moorhead, hanno dichiarato: "So che sembrerà che vi stiamo evitando o qualcosa del genere, ma siamo agli inizi", ha detto Moorhead. "20 minuti fa siamo entrati nel nostro ufficio e abbiamo trovato la password del Wi-Fi. Quindi, a parte la sensazione generale di estrema eccitazione, stiamo ancora cercando di capire come funziona".

Benson ha aggiunto di essere un grande fan del materiale di partenza su cui si baserà la serie e di essere stato un grande fan di Daredevil durante la sua infanzia.

"Siamo grandi fan soprattutto della serie di Frank Miller e di Born Again. Siamo grandi fan di tante cose che hanno a che fare con quel personaggio e di tanti attori che rispettiamo in quella serie", ha aggiunto Benson.

Daredevil: Born Again, ecco come Marvel ha risolto la crisi dietro le quinte

"Se dicessi che ero un grande appassionato di fumetti, sarei un bugiardo. Tuttavia, ero un po' un appassionato di fumetti e Daredevil era uno di quei personaggi che mi piacevano molto da bambino. Quindi c'è sempre quell'aspetto, quella cosa che non si può negare. È come se fosse entrato nel mio DNA quando ero molto piccolo".

Infine hanno concluso: "Siamo al giorno zero. Al momento stiamo solo consumando contenuti di Daredevil, non solo lo show di Netflix ma tutto il materiale possibile".