Daredevil: Born Again, le nuove foto dal set mostrano un collegamento chiave con la serie Netflix

Un'importante location della serie Netflix su Daredevil farà il suo ritorno in Daredevil: Born Again, come anticipano nuove foto dal set.

Sebbene gli sceneggiatori abbiano più volte spiegato come Daredevil: Born Again non sarà una sorta di "quarta stagione" della serie vista su Netflix, i collegamenti con il passato sono sempre più evidenti. Le ultime foto dal set, nello specifico, mostrano un'importante ambientazione già vista e utilizzata nelle precedenti stagioni.

Stiamo parlando del 15º distretto di polizia di New York che è stato menzionato anche in "Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT!", avventura tematica presente nel parco della Disney in California. Ovviamente in molti si sono chiesti se a questo punto le tre stagioni viste su Netflix siano canoniche o meno, ma la Marvel sta procedendo con vari recasting, come quello effettuato con Vanessa Fisk.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox sulla serie Disney+: "Non penso che la mia interpretazione cambierà"

Confermati invece Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, nuovamente nei panni di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin. Quest'ultimo ha anche dichiarato che, pur non essendoci ancora stato un annuncio ufficiale, la seconda stagione sarebbe già stata pianificata.

Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ nel 2024 e farà parte della Fase 5 dell'MCU. La serie vedrà anche il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher, segnando il suo debutto ufficiale all'interno dell'MCU.