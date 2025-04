Daredevil: Born Again, Jessica Jones nella seconda stagione? Il post di Krysten Ritter fa sognare i fan

Il nome di Krysten Ritter torna a far discutere, questa volta per un dettaglio social che ha subito acceso l'entusiasmo dei fan. L'attrice ha condiviso su Instagram un contenuto che potrebbe confermare, più di ogni altro precedente, il suo ritorno nei panni di Jessica Jones.

A questo punto ci si chiede: stiamo per assistere al ritorno ufficiale del personaggio nella seconda stagione di Daredevil: Born Again?

Nel post in questione, Ritter mostra Charlie Cox - volto di Daredevil - intento a leggere il suo ultimo libro. Un'immagine apparentemente innocua, ma che per molti fan rappresenta un chiaro riferimento al legame tra i due personaggi e alla possibilità di rivederli insieme sullo schermo.

Quando i Marvel Studios hanno annunciato i nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe per Disney+, molti pensavano che le serie Marvel prodotte in passato da Netflix fossero ormai fuori continuità. Ma con l'apparizione di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home e quella di Wilson Fisk nella serie Echo, la prospettiva è cambiata radicalmente.

Daredevil: Born Again sta di fatto proseguendo il percorso tracciato dalla serie Netflix, evolvendosi come una sorta di quarta stagione spirituale, ma calata all'interno del MCU attuale.

Un ritorno dei Difensori?

I segnali non riguardano solo Jessica Jones. In una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Brad Winderbaum - figura chiave di Marvel per quanto riguarda lo streaming e l'animazione - ha lasciato intendere che il ritorno degli altri membri dei Difensori potrebbe essere solo questione di tempo.

Charlie Cox in a new shared picture via Krysten Ritter's Instagram pic.twitter.com/TT4nVvZcfe — Best of Daredevil cast (@ddcastarchive) April 13, 2025

"Non posso svelare troppo, ma vi assicuro che è davvero stimolante poter lavorare in quel mondo narrativo. Certo, non possiamo contare sull'infinità narrativa di un fumetto: ci sono attori, tempi, budget, e la complessità di costruire un universo coerente, specie in ambito televisivo. Ma sì, stiamo esplorando tutto questo con grande entusiasmo creativo".

Jessica Jones: Krysten Ritter in una foto della prima stagione

Secondo alcune indiscrezioni recenti, nella seconda stagione di Born Again - attualmente in fase di produzione - sarebbe già previsto il ritorno di "almeno un altro" membro del team originale dei Difensori. E secondo molti, quel personaggio sarà proprio Jessica Jones.

Trama e cast di Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again vede Charlie Cox nuovamente nei panni di Matt Murdock, avvocato non vedente con sensi amplificati che combatte il crimine nei tribunali e per le strade di New York. Al suo fianco (o forse contro) troviamo Vincent D'Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk, ex boss criminale ora impegnato nella scalata politica.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Jon Bernthal in una scena

Nel cast figurano anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, oltre a Ayelet Zurer e Jon Bernthal che riprende il ruolo di Punisher.