Jessica Jones: la Marvel valuta un ritorno con una serie o uno speciale standalone

Con il ritorno di Krysten Ritter in Daredevil: Born Again, la Marvel Television starebbe considerando un nuovo progetto dedicato alla detective.

Da tempo si parla del ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones nel Marvel Cinematic Universe. Dopo anni di speculazioni, lo scorso maggio è finalmente arrivata la conferma: l'attrice riprenderà il ruolo nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Negli anni scorsi si era ipotizzato un possibile cameo di Jessica Jones in She-Hulk: Attorney at Law o in Echo. In particolare, sembrava che la Ritter fosse vicina a comparire nella serie con Alaqua Cox, ma il progetto ha preso una direzione diversa quando Echo è diventata una serie "Marvel Spotlight", etichetta che sembra ormai accantonata dagli studios.

Nonostante le seconde e terze stagioni di Jessica Jones non abbiano riscosso lo stesso entusiasmo della prima, molti fan sono impazienti di vedere il personaggio ottenere una nuova occasione sotto la guida dei Marvel Studios. E potrebbe trattarsi di molto più di un semplice ruolo secondario in Daredevil: Born Again.

Un progetto dedicato a Jessica Jones

Secondo quanto riportato dall'insider Daniel Richtman, la Marvel Television starebbe valutando l'ipotesi di realizzare un progetto dedicato esclusivamente a Jessica Jones. Le opzioni sarebbero due: una nuova serie TV o uno speciale standalone, simile per formato a Werewolf by Night.

Jessica Jones: Krysten Ritter in una foto della prima stagione

La scelta dipenderebbe dalla quantità di storie che gli sceneggiatori ritengono di poter sviluppare. Se il materiale dovesse essere sufficiente, il progetto potrebbe trasformarsi in una serie multi-stagione; altrimenti, un formato più breve potrebbe risultare più adatto per raccontare un'avventura autoconclusiva dell'investigatrice privata.

Questa possibilità si inserisce nella nuova strategia della Marvel Television, che sembra voler tornare a raccontare storie più urbane, intime e con un respiro simile alle vecchie produzioni Netflix. Secondo Richtman, l'intenzione sarebbe quella di tenere i grandi eventi e i crossover riservati ai film, lasciando alle serie Disney+ l'approfondimento dei personaggi e delle trame più "terrene".

Separare in modo più netto i contenuti cinematografici da quelli televisivi potrebbe dare nuova coerenza all'universo Marvel, che negli ultimi anni ha sofferto di una certa dispersione narrativa.

In un aggiornamento separato, Richtman ha inoltre rivelato che Bella Ramsey, star di The Last of Us, sarebbe stata presa in considerazione per un ruolo di rilievo nel MCU, alimentando le voci secondo cui potrebbe essere tra le candidate per interpretare Kitty Pryde nel futuro reboot degli X-Men.