Jessica Jones: la nuova serie Marvel Studios con Krysten Ritter arriverà prima del previsto

Dopo tante speculazioni, il personaggio di Jessica Jones farà effettivamente ritorno sugli schermi e per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nel corso degli eventi della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, ma non è finita qui.

Infatti, Brad Winderbaum, responsabile della divisione TV e animazione della Marvel, ha confermato che è effettivamente in lavorazione una nuova serie di Jessica Jones nello stesso stile di Rinascita, che potrebbe arrivare "prima di quanto pensiate".

Winderbaum non ha fornito ulteriori dettagli durante la sua apparizione al podcast di Phase Hero, ma Krysten Ritter in persona è poi salita sul palco e ha condiviso quanto segue: "Ci sono molte cose che secondo me meritano di essere approfondite, e ne ho parlato con Brad. Ma non dirò nulla al riguardo, perché lo faremo".

Jessica Jones: Krysten Ritter nella terza stagione

Come si inserirà nel Marvel Cinematic Universe

Rinascita è stata essenzialmente la quarta stagione della serie Netflix Daredevil, quindi sarà interessante vedere se anche questo nuovo progetto su Jessica Jones riprenderà alcuni personaggi e punti della trama delle tre stagioni precedenti. Dato che il personaggio avrà un ruolo significativo negli eventi della seconda stagione di Rinascita, c'è una buona probabilità che il suo nuovo show sia più un reboot, come era stato originariamente concepito Daredevil: Rinascita prima della revisione creativa.

Anche Frank Castle (Jon Bernthal) tornerà nella seconda stagione della serie con Charlie Cox protagonista, e Winderbaum ha condiviso un nuovo aggiornamento sulla "davvero emozionante e selvaggia" Punisher Special Presentation.

"Siamo in fase di montaggio, lo special è stato scritto da Jon Bernthal e Rei Green, il nostro regista, mentre il Premio Oscar Robert Elswit è il stato nostro direttore della fotografia. Un lavoro bellissimo, con una recitazione incredibile di Jon".

Jessica Jones: Krysten Ritter e David Tennant nella stagione 2

Jessica Jones, la storia del personaggio fin qui

Nella prima stagione, la protagonista - un'investigatrice privata dotata di forza sovrumana - vive a New York cercando di tenere sotto controllo il suo trauma passato. Quel trauma ha un nome: Kilgrave, un uomo capace di controllare la mente degli altri, che un tempo l'ha costretta a compiere atrocità. Quando Jessica scopre che è ancora vivo, decide di affrontarlo per liberarsi definitivamente dal suo potere.

Nella seconda stagione, Jessica indaga sulle origini dei suoi poteri e scopre che sua madre, data per morta, è viva e frutto degli stessi esperimenti scientifici. Tuttavia, la madre è instabile e pericolosa, e costringe Jessica a un doloroso conflitto tra affetto e responsabilità. Nella terza stagione, Jessica affronta un nuovo nemico: il serial killer Gregory Sallinger, un uomo senza poteri ma ossessionato dall'idea di smascherare gli "eroi falsi". Parallelamente, l'amica e sorella adottiva Trish Walker sviluppa abilità proprie e intraprende un percorso sempre più oscuro nel tentativo di diventare una vigilante, finendo per diventare la vera antagonista. La serie si chiude con Jessica che sceglie di abbandonare la vita da eroina, stanca del dolore e dei compromessi morali che l'hanno sempre perseguitata.