Jessica Jones e Matt Murdock finalmente riuniti nella prima immagine di Daredevil: Rinascita 2

Jessica Jones sta finalmente per fare ritorno nel Marvel Cinematic Universe grazie alla seconda stagione di Darevil: Rinascita e finalmente possiamo anche dare un primo sguardo al look di Krysten Ritter.

La Fase 6 dell'MCU vedrà la reunion tra Jessica Jones e Matt Murdock, anticipata da un'immagine dello show che farà ritorno su Disney+ nel 2026 diffusa da Entertainment Weekly.

Altre foto mostrano il personaggio di Matthew Lillard, Mr. Charles, a colloquio con il Sindaco Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) e con la Governatrice di New York Marge McCaffrey, interpretata da Lili Taylor. Nell'ultima foto scopriamo l'aspetto di Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page a fianco di Charlie Cox.

Che ruolo avrà Jessica Jones in Daredevil: Rinascita 2?

Al momento i dettagli sulla presenza di Jessica Jones nella serie con Charlie Cox sono top secret. Ad anticipare le prime informazioni è il collega Charlie Cox, entusiasta del ritorno di Ritter.

"Proprio per la natura di Jessica e Matt, entrambi danno tanto quanto ricevono", ha detto l'attore a Entertainment Weekly. "Non sono sicuro che ne fossimo consapevoli durante le riprese. Quindi aspettavamo da tempo questa opportunità per metterli insieme sullo schermo e divertirci di più con loro".

Secondo il capo della Marvel Television, Brad Winderbaum, il ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione è paragonabile a quello di Punisher(Jon Berthal) nella prima stagione di Daredevil: Rinascita. Questo suggerisce che apparirà solo in una manciata di episodi.

Sappiamo che dal finale di Daredevil: Rinascita è trascorso "un po' di tempo" all'inizio della seconda stagione, ma New York City è ancora sotto lockdown con la task force anti-vigilanti ancora impegnata a pattugliare le strade. Il boss di Marvel Television Brad Winderbaum anticipa una stagione pronta a esplorare "temi pesanti e molti momenti bui ed eventi tragici".

"Daredevil è un rivoluzionario in questa stagione", anticipa. "È un ribelle, ed è divertente vederlo sfidare il potere della città."

Per quanto riguarda Karen Page, interpretata da Deborah Ann Woll, l'altra presenza femminile chiave nella stagione 2, Charlie Cox l'ha definita una "tosta" rivelando: "Vedremo un lato di Karen Page che abbiamo sempre saputo essere nascosto sotto la superficie".

Winderbaum non si è pronunciato sul ritorno di Frank Castle a Hell's Kitchen, ma ha promesso: "Lo speciale televisivo su The Punisher si collega davvero al tempo e al luogo in cui è ambientata la seconda stagione di Daredevil: Rinascita".