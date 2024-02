Daredevil: Born Again, Genneya Walton si unisce al cast: mistero sul suo personaggio nel MCU

Dopo il ritorno di Bullseye, Genneya Walton (Candy Cane Lane) è l'ultima attrice a essere stata scritturata per la prossima serie Marvel Disney+ Daredevil: Born Again.

I dettagli sul personaggio non sono stati rivelati, ma si dice che l'attrice interpreterà una giovane giornalista che ha dei legami con un personaggio delle tre stagioni della serie originale prodotta e distribuita su Netflix.

Daredevil: "punto e a capo"

Dopo una pausa della produzione a metà giugno a causa dello sciopero degli sceneggiatori, i Marvel Studios hanno attuato una revisione creativa di Daredevil: Born Again, che segue la star originale Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, un avvocato cieco trasformatosi in supereroe della lotta al crimine, e vede anche Vincent D'Onofrio riprendere il ruolo del boss mafioso Wilson Fisk alias Kingpin e Jon Bernthal tornare nel ruolo del Punitore.

Come parte di questi cambiamenti, Dario Scardapane (The Punisher) ha sostituito Matt Corman e Chris Ord come showrunner.

Il cast di Daredevil: Born Again comprende anche Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini e Nikki M. James. Come abbiamo riportato in precedenza, sappiamo anche che Wilson Bethel riprenderà il suo ruolo di Benjamin Poindexter/Bullseye dalla serie originale.

Daredevil: Born Again, Jon Bernthal parla per la prima volta del ritorno di The Punisher nella serie

Chi è Genneya Walton?

Walton ha recentemente avuto un ruolo ricorrente nella quarta stagione di Non ho mai... su Netflix e ha recitato nel film di Natale di Amazon, Buon Natale da Candy Cane Lane, al fianco di Eddie Murphy e Tracee Ellis Ross. Tra gli altri suoi lavori figurano il ruolo principale nel lungometraggio Darby and the Dead (Disney/Hulu), prodotto da Storm Reid, e il ruolo regular nella commedia Netflix di Kenya Barris/Rashida Jones #BlackAf.