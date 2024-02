Daredevil: Born Again, le nuove foto dal set anticipano i costumi di Daredevil e Bullseye

Sono state diffuse online delle nuove foto dal set della serie Marvel Daredevil: Born Again. Le immagini anticipano i costumi di Daredevil (Charlie Cox) e di Bullseye (Wilson Bethel) e confermano il già annunciato ritorno di Elden Henson nei panni di Foggy Nelson.

Sebbene le foto siano piuttosto sfocate, Bethel sembra sfoggiare un costume blu/navy, che a quanto pare è una versione del costume che il cattivo indossa nei fumetti. Le foto del Diavolo di Hell's Kitchen sono un po' più chiare e il vigilante sembra essere vestito in modo leggermente diverso da quanto visto in Echo (serie che aprirà la strada a Daredevil Born Again).

Di seguito potete vedere le ultime foto dal set di Daredevil: Born Again

A brighter look at Matt's new Daredevil suit from 'DAREDEVIL: BORN AGAIN'. pic.twitter.com/NkmEr4aNUX — CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) February 6, 2024

Bullseye on set for daredevil born again pic.twitter.com/BaohtVU8Qo — Devil of Brooklyn (@FagDDevil) February 6, 2024

Daredevil on set for daredevil born again pic.twitter.com/eNsOxjlYpe — Devil of Brooklyn (@FagDDevil) February 6, 2024

Elden Henson as Foggy Nelson on the set of 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' today! pic.twitter.com/CJ7tXDSy7y — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 5, 2024

Daredevil, Vincent D'Onofrio: "Marvel ha reso canoniche serie Netflix dopo il dietrofront su Born Again"

Daredevil: Born Again

In Daredevil: Born Again il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D'Onofrio torneranno nel ruolo di protagonisti. I loro due personaggi sono apparsi recentemente nell'ultimo show marvel Echo, che aprirà la strada al reboot sul Diavolo di Diavolo di Hell's Kitchen. Il cast di Daredevil: Born Again comprende anche Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini e Nikki M. James, Jon Bernthal, Wilson Bethel, Elden Henson e Deborah Ann Woll.