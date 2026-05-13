Dallas, Patrick Duffy: "Larry Hagman mi ha fatto ubriacare per convincermi a tornare nello show"

Sono passati quarant'anni da uno dei colpi di scena più assurdi (e criticati) della TV. Bobby Ewing, alias Patrick Duffy, svela come dietro la scena della doccia e il suo ritorno ci siano diverse telefonate e un pranzo a base di alcol a Malibu.

Patrick Duffy è tornato a parlare del suo storico rientro in Dallas durante un'intervista rilasciata a Ew.com. La verità è più semplice di quanto si pensi: Larry Hagman, l'indimenticabile J.R., non si divertiva più senza il suo "fratellino". Gli ascolti calavano e l'atmosfera sul set era pessima. Così Hagman ha preso in mano la situazione. "Larry mi chiamò e mi disse di andare da lui a Malibu," ha ricordato Duffy. "Sapevo perfettamente cosa voleva."

Il segreto della doccia

Il patto è stato siglato in un ristorante messicano. "Prima ci siamo ubriacati," ha ammesso Patrick Duffy ridendo. Larry Hagman è stato sintetico: "Dannazione, torna indietro". E Duffy, che sentiva la mancanza di quella che considerava la sua famiglia, non si è fatto pregare. Avrebbe accettato qualsiasi spiegazione, anche la più ridicola. "Mi avessero detto di mettermi delle corna da renna e farmi legare a un camion, lo avrei fatto. Volevo solo tornare a casa."

Larry Hagman in Dallas

La cosa incredibile è che nemmeno il cast sapeva del suo ritorno nella serie di Dallas. Per evitare fughe di notizie, la produzione ha girato scene finte (i famosi "red herrings"): una con Duffy che si toglieva delle bende in ospedale e un'altra che introduceva un improbabile gemello segreto.

Perfino Victoria Principal, che interpretava Pam, è rimasta sotto shock. Nella scena originale della doccia, lei aveva aperto la porta trovandoci un altro attore; solo la sera della messa in onda, guardando la TV da casa, ha visto Duffy girarsi e dirle "Buongiorno". Dieci secondi dopo, gli stava già urlando contro al telefono.

Un anno cancellato

La decisione di trasformare l'intera nona stagione in un sogno di Pam non è piaciuta a tutti. Molti fan si sentirono presi in giro dopo aver investito un anno intero a piangere la morte di Bobby. Eppure, nonostante le lamentele, la strategia funzionò: gli ascolti risalirono immediatamente.

La locandina di Dallas

Duffy oggi minimizza il suo ruolo nel successo del ritorno, sostenendo che il pubblico volesse semplicemente rivedere la famiglia Ewing unita, ma ammette che quel colpo di spugna narrativo è rimasto un unicum nella storia della televisione.

Dopo quarant'anni, quella scena della doccia resta il simbolo di un'epoca in cui la logica poteva essere sacrificata sull'altare del carisma dei personaggi. E tutto, a quanto pare, è iniziato con un pranzo troppo annaffiato a Malibu.