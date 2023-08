Dallas, morto il creatore della serie David Jacobs

David Jacobs, creatore di serie di successo negli Stati Uniti come Dallas, California e Paradise, è scomparso all'età di 84 anni. La notizia è stata confermata dal figlio Aaron a Variety.

Jacobs è noto per aver creato una delle soap opere simbolo della tv a stelle e strisce, Dallas, in onda per 14 stagioni dal 1978 al 1991, e la serie reboot omonima prodotta dal 2012 al 2014. Creò anche la serie spin-off California, che debuttò nel 1979 e proseguì per 14 stagioni fino al 1993.

Oltre a Dallas e California, David Jacobs lavorò a show come Paradise dal 1988 al 1991 con Robert Porter, Four Corners, Family, il film L'alba di Dallas del 1986, Kingston - Dossier paura e Indagini pericolose.

Lavorò come produttore esecutivo di Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman e Homefront, per la quale ottenne due nomination agli Emmy.

Larry Hagman in Dallas

Nato a Baltimora nel 1939, David Jacobs studiò tra il Maryland e New York prima di cimentarsi nella scrittura di diversi libri e articoli per magazine come Esquire, Newsweek e New York Times.

Malato di Alzheimer da qualche tempo, Jacobs è scomparso domenica al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank.