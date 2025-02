Addio a Alice Hirson, star di Dallas e General Hospital

Veterana delle soap opere, l'attrice ha recitato in molte produzioni per il piccolo schermo.

Alice Hirson, volto noto del piccolo schermo per aver recitato in soap opere molto famose, è scomparsa all'età di 95 anni. L'attrice è morta giovedì per cause naturali al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills.

Hirson era ricoverata nella struttura da circa un anno e l'annuncio della sua morte è stato dato a THR dal figlio David. Dal 1969 al 1993, l'attrice ha partecipato a diverse soap opere molto conosciute tra gli amanti del genere.

I ruoli più famosi di Alice Hirson

In particolare, Alice Hirson era conosciuta per il ruolo della confidente di Miss Ellie Ewing in Dallas; era Mavis Anderson, miglior amica di Miss Ellie e moglie di Punk Anderson. Interpretò la madre del personaggio di Ellen DeGeneres, nella sitcom Ellen su ABC per 28 episodi.

I fan la ricordano anche per il personaggio della signora Van Gelder in General Hospital e per aver recitato in altre soap opere come The Edge of Night (Stephanie Martin), Another World (Marsha Davis), One Life to Live (Eileen Segel) e Loving, nella quale vestiva i panni della dottoressa Lisa Helman.

Le esperienze al cinema e in tv di Alice Hirson

Non mancano nella sua filmografia anche diverse esperienze nel mondo del cinema: ha recitato nel ruolo della moglie del colonnello Thornbush in Soldato Giulia agli ordini, e della madre di Gilbert Lowe in La rivincita dei nerds.

Dopo varie esperienze a Broadway, Alice Hirson si trasferì a Los Angeles per dedicarsi al cinema e alla tv. Partecipò con il ruolo ricorrente della madre di Annie Camden (Catherine Hicks) in Settimo cielo.

Era sposata con Stephen Elliott, con il quale recitò anche in Dallas e che conobbe durante una rappresentazione teatrale.