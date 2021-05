Crudelia, Emma Stone: “Vorrei Glenn Close nel sequel”

Emma Stone, protagonista di Crudelia, ha parlato della possibilità di avere Glenn Close nell'ipotetico sequel. L'attrice, intervistata dal sito Rotten Tomatoes insieme alla collega Emma Thompson, ha risposto positivamente al suggerimento di un secondo capitolo dove entrambe le attrici interpreterebbero Crudelia De Mon, possibilmente con Thompson alla sceneggiatura (essendo l'attrice inglese anche apprezzata autrice di diversi copioni, con tanto di Oscar per il suo adattamento di Jane Austen).

Glenn Close è stata Crudelia in due occasioni ne La carica dei 101 e La carica dei 102, usciti rispettivamente nel 1996 e nel 2000. Intervistata da Variety, la diretta interessata ha affermato di avere un'idea per un terzo film, con la frase criptica "Crudelia arriva a New York e sparisce nelle fogne". L'attrice è stata recentemente candidata all'Oscar per Elegia americana, ed è citata come produttrice esecutiva per Crudelia, il nuovo live-action Disney che racconta le origini della celebre villain. Prossimamente, emergenza sanitaria permettendo, dovrebbe iniziare le riprese dell'adattamento cinematografico del musical teatrale basato su Viale del tramonto (musical di cui lei stessa è stata protagonista a Broadway).

Quanto a Emma Stone, ella sarebbe disposta a tornare in un film sulla falsariga de Il padrino - Parte seconda, con lei nel passato e Close nel presente. Oltre a essersi proposta come sceneggiatrice qualora il progetto si concretizzasse, Emma Thompson potrebbe anche tornare nei panni della Baronessa, nemesi di Crudelia nel primo capitolo.

Il film è attualmente nelle sale e disponibile in contemporanea su Disney+ in modalità Premier Access, che comporta un sovrapprezzo rispetto all'abbonamento per accedere al contenuto (questo fino al 27 agosto, quando sarà scaduta la finestra cinematografica e sarà possibile rendere il film accessibile a tutti gli utenti della piattaforma). Altri film della major che usciranno con la stessa logica sono Black Widow e Jungle Cruise, entrambi in arrivo nel mese di luglio.