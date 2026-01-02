Crudelia: il film con Emma Stone ha un legame poco conosciuto con le Olimpiadi invernali

Nella serata di stasera, su Rai2 alle 21.30, arriverà in prima tv Crudelia, il film con protagonista Emma Stone diretto da Craig Gillespie.

Il progetto ispirato al classico animato La carica dei 101 è stato accolto in modo particolarmente positivo, conquistando gli spettatori con una storia originale, l'interpretazione di Emma Stone e una colonna sonora accattivante che l'ha fatto approdare persino alle Olimpiadi invernali.

Cosa racconta il film sulle origini di Crudelia De Mon

Crudelia, diretto da Craig Gillespie e di cui potete leggere la nostra recensione, è stato scritto da Dana Fox e Tony McNamara e ha al centro della trama Estella Miller, soprannominata 'Cruella' dalla madre a causa di una propensione per la crudeltà e dei capelli metà bianchi e metà neri.

La ragazzina viene poi cacciata dalla scuola privata che frequenta insieme all'amica Anita Darling e rimane orfana a causa di un incidente, avvenuto nella tenuta dei baroni von Hellman, per cui si sente responsabile.

Crudelia: Emma Stone in un'immagine del film

Estella arriva a Londra, dove fa amicizia con due ragazzini di strada chiamati Jasper e Horace, con cui inizia a compiere furti e crimini fino a quando, negli anni '70, il suo amico Jasper le fa ottenere un lavoro come donna delle pulizie presso i grandi magazzini Liberty e, una sera, dà spazio alla sua frustrazione e ribellione e riorganizza delle vetrine, ottenendo l'attenzione di una rinomata designer di alta moda, la "Baronessa", che la assume presso il proprio atelier. Estella scopre però che la donna ha un legame con la morte della madre e, mentre escogita un piano per scoprire la verità e vendicarsi, crea un alter ego, Cruella, conquistando l'attenzione dei media e della popolazione con le sue creazioni originali e delle apparizioni di grande impatto. Una serie di rivelazioni ed eventi saranno poi alla base delle origini della villain conosciuta grazie alla storia raccontata in La carica dei 101.

Il film ha nel cast, oltre al premio Oscar Emma Stone, anche Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Kirby Howell-Baptiste, Mark Strong, e John McCrea.

Ad accompagnare la storia di Estella-Cruella sono le musiche originali di Nicholas Britell e una colonna sonora che comprende grandi classici come Feeling Good, One Way or Another, una cover di I Wanna Be Your Dog dei The Stooges che nella versione italiana è interpretata da Damiano David, e il brano originale Call Me Cruella targato Florence and the Machine.

Un poco conosciuto legame con le Olimpiadi

Il successo della colonna è stato tale che il personaggio di Cruella è arrivato anche ai Giochi olimpici invernali.

Nel 2022, a Pechino, la pattinatrice russa Aleksandra Trusova ha infatti proposto un programma libero sulle note di un medley dei brani del film, recuperando due posizioni rispetto ai risultati del programma corto e conquistando così la medaglia d'argento e diventando inoltre la prima ad atterrare 5 quadrupli alle Olimpiadi, facendo entrare nella storia dello sport il mondo di Crudelia.

La scorsa stagione, inoltre, un medley dei brani è stato scelto per il programma libero di Hannah Lim e Ye Quan, la coppia di danza sul ghiaccio che gareggia per la Corea del Sud, che hanno conquistato gli spettatori con la loro interpretazione della musica e il look ispirato a Crudelia De Mon.