Crudelia 2, Emma Stone conferma che il sequel è ancora in lavorazione

Era da tanto che non avevamo più notizie su Crudelia 2, il sequel del live-action sul villain de La carica dei 101, ma in un nuovo intervento Emma Stone ha confermato che il film è ancora in fase di sviluppo alla Disney.

Stone ha rivelato a Variety, infatti, che spera che le riprese inizino il prima possibile. Nel sequel di Crudelia dovrebbero essere coinvolti nuovamente il regista Craig Gillespie e lo sceneggiatore Tony McNamara.

La reinvenzione di un iconico villain

Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, interpretata dall'attrice Premio Oscar Emma Stone, nella Londra degli Anni Settanta che cattura l'attenzione della Baronessa Von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la vendicativa Cruella.

In precedenza, Stone si era detta a favore di un sequel di Crudelia che esplorasse due epoche della vita della protagonista, consentendo così a Glenn Close, che ha interpretato la celebre cattiva Disney nel 1996 e nel 2000, di tornare per scene ambientate nel presente