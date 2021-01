Critics Choice Super Awards 2021: Palm Springs e Soul vincono tre premi, The Boys è la serie più premiata

Sono stati annunciati i vincitori dei Critics Choice Super Awards 2021, riconoscimenti che premiano i prodotti di intrattenimento assegnati dalla Critics Choice Association (CCA). La cerimonia trasmessa su The CW e condotta in remoto da Kevin Smith e Dani Fernandez, ha premiato Palm Springs e il film Pixar Soul con tre riconoscimenti a testa, mentre nella categoria tv The Boys ha conquistato ben quattro premi.

Soul: una scena del film

Il film Hulu Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani si porta a casa il premio per il miglior film nella categoria Science Fiction/Fantasy, quello per il miglior attore (Andy Samberg) e quello per la miglior attrice (Cristin Milioti). Soul è stato premiato come miglior film d'animazione, miglior voce maschile in un film d'animazione (Jamie Foxx) e miglior voce femminile in un film d'animazione (Tina Fey). Miglior film in assoluto, la pellicola targata Netflix Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee che frutta anche il premio come miglior attore a Delroy Lindo.

The Boys: una scena della serie

Nella categoria tv Lovecraft Country si porta a casa il premio per la miglior serie horror e per la miglior attrice in una serie horror (Jurnee Smollett), ma a far la parte del leone è The Boys che vince quattro premi: miglior serie di supereroi, miglior attore in una serie di supereroi (Antony Starr), miglior attrice in una serie di supereroi (Aya Cash) e miglior villain (Antony Starr).

Di seguito la lista completa dei vincitori dei Critics Choice Super Awards 2021:

FILM WINNERS

BEST ACTION MOVIE

Da 5 Bloods (Netflix)

BEST ACTOR IN AN ACTION MOVIE

Delroy Lindo - Da 5 Bloods (Netflix)

BEST ACTRESS IN AN ACTION MOVIE

Betty Gilpin - The Hunt (Universal)

BEST ANIMATED MOVIE

Soul (Disney+)

BEST VOICE ACTOR IN AN ANIMATED MOVIE

Jamie Foxx - Soul (Disney+)

BEST VOICE ACTRESS IN AN ANIMATED MOVIE

Tina Fey - Soul (Disney+)

BEST SUPERHERO MOVIE

The Old Guard (Netflix)

BEST ACTOR IN A SUPERHERO MOVIE

Ewan McGregor - Birds of Prey (Warner Bros.)

BEST ACTRESS IN A SUPERHERO MOVIE

Margot Robbie - Birds of Prey (Warner Bros.)

BEST HORROR MOVIE

The Invisible Man (Universal)

BEST ACTOR IN A HORROR MOVIE

Vince Vaughn - Freaky (Universal)

BEST ACTRESS IN A HORROR MOVIE

Elisabeth Moss - The Invisible Man (Universal)

BEST SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE

Palm Springs (Hulu and NEON)

BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE

Andy Samberg - Palm Springs (Hulu and NEON)

BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE

Cristin Milioti - Palm Springs (Hulu and NEON)

BEST VILLAIN IN A MOVIE

Jim Carrey - Sonic The Hedgehog (Paramount)

SERIES WINNERS

BEST ACTION SERIES

Vikings (History)

BEST ACTOR IN AN ACTION SERIES

Daveed Diggs - Snowpiercer (TNT)

BEST ACTRESS IN AN ACTION SERIES

Angela Bassett - 9-1-1 (Fox)

BEST ANIMATED SERIES

BoJack Horseman (Netflix)

BEST VOICE ACTOR IN AN ANIMATED SERIES

Will Arnett - BoJack Horseman (Netflix)

BEST VOICE ACTRESS IN AN ANIMATED SERIES Kaley Cuoco - Harley Quinn (HBO Max)

BEST SUPERHERO SERIES

The Boys (Amazon)

BEST ACTOR IN A SUPERHERO SERIES

Antony Starr - The Boys (Amazon)

BEST ACTRESS IN A SUPERHERO SERIES

Aya Cash - The Boys (Amazon)

BEST HORROR SERIES

Lovecraft Country (HBO)

BEST ACTOR IN A HORROR SERIES

Jensen Ackles - Supernatural (The CW)

BEST ACTRESS IN A HORROR SERIES

Jurnee Smollett - Lovecraft Country (HBO)

BEST SCIENCE FICTION/FANTASY SERIES

The Mandalorian (Disney+)

BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION/FANTASY SERIES

Patrick Stewart - Star Trek: Picard (CBS All Access)

BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION/FANTASY SERIES

Natasia Demetriou - What We Do in the Shadows (FX)

BEST VILLAIN IN A SERIES

Antony Starr - The Boys (Amazon)