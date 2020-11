Palm Springs, il regista: “Per le scene di ballo mi sono ispirato a La Grande Bellezza di Sorretino”

Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani: una scena con Cristin Milioti e Andy Samberg

A seconda di cosa ci sta accadendo nella vita in quel momento, un matrimonio può essere bellissimo o da incubo: per Nyles (Andy Samberg) e Sarah (Cristin Milioti), invitati ai festeggiamenti di una coppia di amici, si tratta decisamente della seconda opzione. È disponibile in streaming su Amazon Prime Video Palm Springs, film di Max Barbakow, scritto da Andy Siara, che rivisita lo stratagemma dei loop temporali per fondere commedia e fantascienza.

Presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani è stato distribuito in sala lo scorso 22 ottobre da I Wonder Pictures e ora è disponibile su Prime Video. Abbiamo avuto occasione di parlarne proprio con il regista Max Barbakov, che sembra aver previsto il futuro: il 2020 è tutto un grande loop temporale mondiale. Gli abbiamo chiesto quindi come si fa a trovare il coraggio per affrontarlo: "Credo faccia paura" ci ha detto, proseguendo: "il film nasce proprio dalla paura di impegnarsi nelle relazioni e trovare un senso a un mondo che non ce l'ha. Dalla difficoltà di essere vulnerabili. Abbiamo pensato di affrontare questi temi tramite l'idea del loop temporale. Non è nemmeno così importante romperlo: devi incassare il colpo e instaurare una connessione con qualcuno. È sufficiente: magari rompi il loop temporale, magari no, ma almeno c'è un'altra persona con te. Non sei solo".

Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani: Cristin Milioti e Andy Samberg durante una scena

A proposito di impegno: è stato un caso la scelta del matrimonio? Sposarsi oggi fa davvero così paura? Per Barbakov: "Quando abbiamo scritto la sceneggiatura abbiamo pensato a varie possibilità: il tono è sempre stato lo stesso, ma i festeggiamenti diversi. Una festa di Capodanno, vacanze a Palm Springs. Il nostro sceneggiatore, Andy Siara, si è sposato a Palm Springs: è stato il giorno migliore della sua vita, mentre invece io all'epoca ero single, cinico ed è stato il peggiore della mia. I matrimoni hanno questo effetto: sono degli specchi in cui ognuno si riflette e si confronta con la felicità. Ci è sembrata la tela perfetta per raccontare la storia e anche un modo per giocare con un genere riconoscibile. Sono stato a diversi matrimoni celebrati a Palm Springs: ci vanno tutti e le feste ormai si somigliano tutte, soprattutto se partecipi a più matrimoni di fila".

Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani: una scena

In Palm Springs c'è una sequenza geniale in cui, da come ballano, capiamo come sono fatti i personaggi: quanto è importante ballare bene ai matrimoni? Per il regista: "È importantissimo! È qualcosa a cui abbiamo pensato subito. Io e Andy amiamo La grande bellezza, il film di Paolo Sorrentino: c'è una splendida scena di ballo in quel film e abbiamo pensato che avremmo dovuto inserirne una anche nel nostro. Si capisce moltissimo di un personaggio da come balla. Ci sono due momenti importanti: il protagonista all'inizio cerca di ballare con Sarah ma lei si rifiuta e poi dopo invece ballano insieme. Per noi era perfetto. Andy e Cristin sul set provavano in continuazione quel ballo: li abbiamo ripresi e abbiamo inserito frammenti delle loro prove nel film. Ci aiuta a capire che queste due persone si stanno innamorando e si capiscono anche grazie al ballo".