Creed IV, Michael B. Jordan assicura: "Verrà sicuramente realizzato"

Michael B. Jordan, in una nuova intervista, ha condiviso un aggiornamento su Creed IV, sequel che è in fase di sviluppo ormai da qualche anno.

L'attore ha infatti confermato che il progetto non è stato abbandonato e la storia del pugile proseguirà prossimamente sul grande schermo.

L'aggiornamento sul sequel di Creed

La star dei film legati al cult di Rocky ha assicurato che Creed IV verrà girato: "Prima o poi, decisamente. Si tratta di un franchise che è stato enormemente gentile con me in modo importante. Amo MGM e Irwin Walker e tutto quello a cui stanno lavorando. Penso ci sia ancora un po' di storia da proporre".

Creed III: Michael B. Jordan in un'immagine

Michael B. Jordan ha voluto aggiungere: "Voglio essere sul ring facendo boxe per i prossimi 15 anni? Non molto. Ma penso ci siano modi intelligenti e personaggi interessanti che sono già stati introdotti e che potremmo vedere la direzione che prenderà la storia, oltre a introdurne di nuovi che ho in mente. Potrei ancora fare del mio meglio un paio di volte nel franchise".

I progetti del franchise

La star dei film di Creed - Nato per combattere ha successivamente ricordato che è in fase di sviluppo una serie tv prodotta da Amazon sulla figlia di Adonis, in cui si racconterà la storia di Amara. L'attore ha sottolineato: "Quindi vedrete diverse parti del Creed-verse, come mi piace chiamarlo".

Jordan, che prossimamente dovrebbe essere protagonista del film reboot di Miami Vice, ha spiegato che non sarà quindi necessario un suo coinvolgimento sul set davanti alla macchina da presa: "Questi piccoli progetti manterranno l'universo in vita senza dipendere completamente da me per farli realizzare ogni volta nel ruolo di un pugile. Sarò lì vicino".

Per ora, tuttavia, bisognerà attendere per scoprire il futuro del Creed-Verse e quale sarà il prossimo progetto ad arrivare sugli schermi, cinematografici o televisivi.