Creed III: molte proiezioni francesi e tedesche sono state interrotte per via delle risse in sala

Durante una serie di proiezioni di Creed 3 in Francia e Germania, alcune sale cinematografiche sono state teatro di risse fra il pubblico. Sembra proprio che la settimana di apertura della pellicola sia stata molto intensa per i cinema di alcuni paesi, animandoli anche in maniera diversa.

I media francesi (tramite Deadline) hanno riferito di circa una dozzina di disordini separati nei cinema in Francia durante il fine settimana, con una manciata di sale indipendenti che hanno deciso di togliere Creed III dalle loro programmazioni.

In un cinema nella città di Saint Etienne, ad esempio, è stata chiamata la polizia dopo che sono scoppiati scontri sul posto, e una guardia di sicurezza ha subito un trauma cranico. Le forze dell'ordine francesi sono dovute intervenire anche durante un'altra proiezione di Creed 3 in un cinema della città di Thionville, dopo che è scoppiata una rissa di massa, seguita dall'annullamento dello spettacolo.

Incidenti simili sono avvenuti anche in Germania, con proiezioni nelle città di Brema, Amburgo ed Essen, annullate dopo che la polizia è stata chiamata per calmare la situazione in relazione ad alcuni contrasti. Un esame della situazione ha messo in evidenza che si è trattato di scontri isolati. Al di là di tutto ciò Creed 3 sta avendo un enorme successo in termini di botteghino, registrando il suo più grande weekend di apertura in Europa.