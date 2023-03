Creed 3: Michael B. Jordan e Tessa Thompson hanno fatto terapia di coppia per prepararsi al film

Per prepararsi al meglio ai rispettivi ruoli in Creed 3, nuovo capitolo del franchise spinoff di Rocky, i due attori si sono sottoposti a una terapia di coppia.

Michael B. Jordan e Tessa Thompson hanno deciso di testare fino in fondo il "metodo" di recitazione, prendendo parte a una terapia di coppia per prepararsi al ritorno in Creed 3. Una terapia non per loro stessi, ovviamente, ma per i personaggi che interpretano rispettivamente: Adonis Creed e la compagna Bianca.

A rivelarlo è stato proprio l'attrice in una recente intervista ai microfoni di People: "A volte la linea di demarcazione tra il personaggio e noi si confonde perché portiamo molto di ciò che stiamo esplorando personalmente nei personaggi in generale. Direi che sia stata una prima esperienza di terapia di coppia per entrambi ma nei panni di questi personaggi, il che è molto strano".

Tessa Thompson ha infine aggiunto: "Ma credo che ci abbia ricordato, nelle nostre vite personali, che andare in terapia, anche quando una relazione è salda, può essere una buona cosa se si sta cercando di affinare la comunicazione e capire come funzioni davverouna persona. È utile in molte relazioni".

Creed 3 è il primo titolo della saga di Rocky a non mostrare Sylvester Stallone nei panni del leggendario pugile. L'interprete di Rocky Balboa è comunque coinvolto in veste di produttore. Il film si divide tra azione a dramma e affronta il tema della boxe con intimità e la descrive in tutte le sue coinvolgenti e struggenti sfumature.

Il film è uscito da poco nelle sale e vola alla conquista del botteghino italiano sfiorando i tre milioni di euro al debutto.