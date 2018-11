Creed II: il nuovo teaser introduce Viktor Drago

Adonis Creed sta per tornare sul grande schermo in Creed II, sequel dell'hit Creed. Il figlio di Apollo Creed, storico sfidante e poi amico di Rocky Balboa, stavolta se la dovrà vedere contro Viktor Drago (Florian Munteanu), figlio del pugile sovietico Ivan Drago che ha ucciso suo padre sul ring. Facciamo la conoscenza di Viktor nel nuovo spot a lui dedicato.

Parlando del personaggio di Ivan Drago, Michael B. Jordan ha dichiarato: "Drago è stato incredibile in Rocky IV . Ha lasciato un segno indelebile nel franchise. Così volevamo fare un sequel ancor più grandioso, è sempre difficile quando si tratta di sequel, ma volevamo dare un nuovo sguardo sulla storia. Nel primo film non volevamo mettere un vero villain, la storia è incentrata soprattutto su Adonis che lotta per capire chi sia veramente. Questa volta la presenza di un antagonista ci permette di crescere. La storia di Viktor Drago è stratificata. I due pugili sono simili sotto molti aspetti. Adonis prova rabbia nei confronti di Viktor e Ivan, e poi ci sono altri temi, il raggiungimento della maturità, l'importanza della famiglia, l'eredità, tutto questo è ciò che rende Creed speciale. Non si tratta solo di vendetta, ma di un insieme di cose e credo che sia proprio questo a rendere speciale il film."

Creed II, diretto da Steven Caple Jr., vede Adonis Creed (Michael B. Jordan) pronto a tornare sul ring per onorale la memoria del padre affrontando il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), responsabile della morte di Apollo Creed in Rocky IV. A fianco di Adonis ci sarà ancora una volta l'amico e consigliere Rocky Balboa (Sylvester Stallone).

L'uscita di Creed II nelle sale italiane è prevista per il 24 gennaio.

