Creed II: una scena tagliata svela la morte di un personaggio di Rocky

Una scena tagliata di Creed II svela la morte di un personaggio del primo Rocky. In Creed II Rocky Balboa, iconico personaggio interpretato da Sylvester Stallone, sembra aver perso tutti i suoi vecchi amici. A confermarlo una scena tagliata che sarà inclusa nella versione home video, disponibile dal 5 marzo. In realtà sono diverse le scene esclusi dal film che il pubblico potrà godere negli extra dell'home video. Una di queste sequenze mostra Rocky Balboa al funerale dell'ex pugile Spider Rico, personaggio apparso nel 1976 nel primo Rocky. Spider Rico, interpretato dal vero pugile Pedro Lovell, combatte contro Rocky nei primi minuti del film. nella scena tagliata da Creed II, Rocky partecipa al suo funerale insieme a un piccolo gruppo di persone. La sequenza è disponibile qui di seguito.

Oltre ad aver partecipato a Rocky, Pedro Lovell è tornato a interpretare Spider Rico nel 2006 in Rocky Balboa. Stavolta il suo ruolo era ben più significativo, visto che viene svelato che lui e Rocky Balboa si sono tenuti in contatto fin da dopo il primo combattimento. In Rocky Balboa, Spider Rico diviene un frequentatore abituale del ristorante di Rocky, Adrian, e insiste per poter lavare i piatti. Dopo la morte di Adriana, Spider sembra essere l'unico amico rimasto a Rocky.

Rocky III ha introdotto la prima drammatica morte del franchise con la scomparsa dello storico allenatore Mickey (Burgess Meredith). In Rocky IV muore Apollo Creed (Carl Weathers), ex rivale e amico intimo di Rocky ucciso sul ring da Ivan Drago. In Rocky Balboa Rocky è un vedovo dopo la more di Adriana, uccisa da un tumore. In Creed - Nato per combattere ci viene svelata la lapide di Paulie (Burt Young), lasciando Spider Rico unico amico in vita di Rocky... almeno fino a Creed II.

Creed II sarà disponibile in 4K Ultra HD e Blu-ray a partire dal 5 marzo (qui potete leggere la nostra recensione di Creed II). Tra le altre scene tagliate che troviamo negli extra c'è una sequenza con Adonis e la moglie Bianca (Tessa Thompson), e una scena nello spogliatoio che vede coinvolti Rocky, Adonis e Ivan e Viktor Drago (Florian Munteanu).

