Creed II, i protagonisti si affrontano in un nuovo poster

Creed II debutterà il 21 novembre sugli schermi americani e ora online è apparso un nuovo poster del sequel con protagonisti Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, che riprende il ruolo di Rocky Balboa, ritratti mentre affrontano i propri rivali.

Creed II, diretto da Steven Caple Jr., vede Adonis Creed (Michael B. Jordan) pronto a tornare sul ring per onorale la memoria del padre affrontando il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), responsabile della morte di Apollo Creed in Rocky IV.

Oltre a Jordan e Sylvester Stallone, nel cast troviamo Tessa Thompson, Wood Harris, Russell Hornsby, Florian "Big Nasty" Munteanu, Andre Ward, e Phylicia Rashad.

La sinossi anticipa:

La vita è diventata una questione di equilibrio per Adonis Creed. Tra gli obblighi personali e gli allenamenti in vista del suo prossimo incontro, il giovane deve affrontare la sfida della sua vita. Trovandosi di fronte a un avversario che ha dei legami con il passato della sua famiglia rende ancora più intensa l'imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è accanto a lui in ogni momento e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno quello che hanno ereditato dal passato, metteranno in dubbio quello per cui vale la pena lottare e scopriranno che nulla è più importante della famiglia.

L'uscita di Creed II nelle sale italiane è prevista per il 24 gennaio.

