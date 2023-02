Creed IV, Michael B. Jordan: "Si farà, è una certezza"

Manca solo un mese all'uscita di Creed III. Il film che segna il debutto alla regia del protagonista Michael B. Jordan, ed è il primo capitolo della saga orfano della star Sylvester Stallone, approderà nelle sale italiane il 2. Nel frattempo, Jordan garantisce in un'intervista a IGN che la saga non si fermerà qui, visto che Creed IV si farà "di sicuro".

Creed III troverà Adonis Creed, interpretato da Michael B. Jordan, impegnato nell'ascesa come pugile e come padre e marito, ma all'improvviso si palesa un amico d'infanzia, Damien "Dame" Anderson (Jonathan Majors), che dopo aver scontato una pena detentiva vuole tornare sul ring.

E se il ritorno di Adonis Creed in un quarto capitolo è cosa certa, Michael B. Jordan anticipa la volontà di realizzare anche degli spin-off che amplino ulteriormente la saga: "Voglio solo espandere l'universo di Creed entro limiti ragionevoli, ma mi aspetto sicuramente altri progetti intorno a Creed."

Creed 3 vedrà il ritorno di Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris e Florian Munteanu. Parlando della preparazione per questo nuovo ruolo multitasking di attore, regista e produttore, Michael B. Jordan ha spiegato: "Ogni preparazione al debutto alla regia non sarebbe stata abbastanza. La meditazione mi ha aiutato, mi ha permesso di mettere a fuoco le idee, a guardare dentro me stesso. in più prima di questo progetto ho lavorato con Denzel Washington, che mi ha diretto in Le parole che voglio dirti. Lui mi ha fornito consigli preziosi. Io mi sono preoccupato soprattutto di raccontare una storia legata alla mia esperienza personale e a quella di persone che conosco. Volevo connettermi con le persone. In un primo momento ho scritto le mie idee, ho pianificato il progetto che era nella mia testa, ma poi ho dovuto comunicarlo agli altri ed ero terrorizzato. Quando ho iniziato a girare però questa preoccupazione è passata".