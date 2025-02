Crazy & Rich diventa una serie tv destinata a Max

Crazy & Rich, dopo il film arrivato nel 2018, diventerà una serie tv prodotta per Max. Nel team coinvolto nello sviluppo dell'adattamento dei romanzi di Kevin Kwan ci saranno il regista Jon M. Chu, che aveva firmato il lungometraggio, e la sceneggiatrice Adele Lim.

Il successo di Crazy & Rich

Il film con star Constance Wu, Henry Golding e Michelle Yeoh aveva incassato oltre 240 milioni di dollari. Il successo di Crazy & Rich aveva quindi spinto Warner Bros Pictures a confermare lo sviluppo di un sequel dopo poche settimane dall'arrivo nelle sale, ma il progetto non è poi andato oltre le prime fasi a causa dell'impegno di Chu con Wicked.

Una foto di Crazy & Rich

Adele Lim sarà quindi coinvolta come showrunner del progetto televisivo, mentre il filmmaker sarà impegnato come produttore esecutivo in collaborazione con Kwan, Nina Jacobson e Brad Simpson.

Tra le pagine dei romanzi si racconta la storia di Rachel Chu, una giovane asiatica-americana che si ritrova alle prese con la famiglia benestante del fidanzato, proveniente da Singapore.

Gli ostacoli affrontati dal sequel

Nel cast del film c'erano anche Gemma Chan, Awkwafina, Ken Jeong, Jimmy O. Yang e Ronny Chieng. Nel 2024 Casey Bloys, a capo di HBO, aveva parlato della possibilità che venisse realizzata una serie tratta dai libri dopo i tanti ostacoli affrontati dal sequel per il grande schermo. Lim, ad esempio, aveva abbandonato il progetto nel 2019 dopo che le era stato offerto un salario di molto inferiore a quello proposto al co-sceneggiatore Peter Chiarelli. Le cifre riportate dai mezzi di comunicazione parlavano addirittura di soli 110.000 dollari per Lim e di una cifra compresa tra 800mila e 1 milione di dollari per il lavoro compiuto da Chiarelli.

Adele aveva tuttavia sottolineato in un'intervista: "Amo quel film. Amo quello che ha fatto per le persone asiatiche-americane. Voglio un sequel, a prescindere che io lo stia scrivendo o ne sia alla guida. Voglio che abbia successo".