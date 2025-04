Crazy & Rich: Henry Golding rivela aggiornamenti esclusivi sulla serie TV in arrivo su Max

Henry Golding, protagonista del successo cinematografico Crazy & Rich, ha condiviso un aggiornamento sullo sviluppo della serie televisiva basata sull'omonima opera. Il progetto è attualmente in lavorazione presso Max e Warner Bros., con il coinvolgimento creativo di Adele Lim, Jon M. Chu e dello stesso autore dei romanzi, Kevin Kwan.

Le parole di Golding sul progetto

Intervistato durante il Today Show, Golding ha raccontato: "C'è grande entusiasmo attorno alla serie. Di recente ho parlato con Awkwafina, che vive a New York come me, e ci siamo confrontati sul progetto. Anche Adele Lim ci ha fatto visita a Londra, dove mi trovavo con Gemma Chan, per discutere della direzione creativa. Questa volta, grazie al formato seriale, possiamo esplorare il mondo di Crazy Rich con maggiore profondità. Ci sono molte più opportunità narrative, e non vediamo l'ora di condividerle con il pubblico".

Crazy & Rich: Henry Golding e Constance Wu in una scena del film

Sebbene Golding non abbia ancora ufficializzato il proprio coinvolgimento nella serie, sembra chiaro che diversi membri del cast originale siano interessati a tornare a interpretare i loro personaggi e ad approfondirne le storie.

Lo sviluppo della serie

Secondo quanto riportato da Deadline lo scorso febbraio, è stata aperta una writers' room guidata da Adele Lim, che avrà i ruoli di showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Anche Jon M. Chu, regista del film, e Kevin Kwan figurano tra i produttori esecutivi.

Al momento dell'annuncio iniziale, erano in corso trattative informali con il cast originale, ma mancava ancora una direzione narrativa definita. Tuttavia, fonti vicine alla produzione hanno precisato che la serie non sostituirà il sequel cinematografico, attualmente ancora in sviluppo presso Warner Bros. sotto la regia di Chu.

Max ha confermato che la serie sarà un dramma ispirato all'intera trilogia di romanzi firmata da Kwan, che include China Rich Girlfriend, Rich People Problems e Lies and Weddings.

Crazy & Rich: Michelle Yeoh, Gemma Chan, Henry Golding e Constance Wu in una scena del film

Il film Crazy & Rich, uscito nel 2018, raccontava la storia d'amore tra Rachel (interpretata da Constance Wu), una professoressa sino-americana, e Nick (Henry Golding), il cui passato familiare si rivela ben più sfarzoso del previsto durante un viaggio nella nativa Singapore. La pellicola ha riscosso un successo globale, anche grazie a un cast corale di alto livello, tra cui Michelle Yeoh, Gemma Chan, Ken Jeong, Lisa Lu, Harry Shum Jr., Nico Santos, Ronny Chieng e Jimmy O. Yang.

Dopo il successo di Crazy Rich Asians, Henry Golding ha ampliato il suo portfolio con diversi progetti. A breve lo vedremo in Un altro piccolo favore, sequel del film di Prime Video, e in The Old Guard 2 accanto a Charlize Theron e Uma Thurman. In ambito televisivo, sarà protagonista della nuova stagione della serie Hulu Nine Perfect Strangers.