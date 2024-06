Crazy & Rich: annunciata una nuova serie tv HBO (oltre ai sequel in arrivo)

Una nuova serie televisiva tratta da Crazy & Rich è in fase di sviluppo presso la HBO, il progetto segue l'annuncio dei tanto attesi sequel del film, di cui ancora sappiamo molto poco.

Diretta da Jon M. Chu, basata sul romanzo del 2013 di Kevin Kwan, la commedia romantica del 2018 seguiva una professoressa americana, Rachel Chu (Constance Wu), che si recava a Singapore con il suo fidanzato, Nick Young (Henry Golding), per un matrimonio e rimane sorpresa nell'apprendere che la sua famiglia è tra le più ricche del Paese asiatico. Il cast di Crazy Rich Asians comprendeva anche Gemma Chan, Lisa Lu, Awkwafina, Ken Jeong e Michelle Yeoh.

Ora, a sei anni dalla sua uscita, un altro spinoff della commedia romantica di successo è in fase di sviluppo. Durante una discussione con Variety, il presidente e amministratore delegato di HBO e dei contenuti Max, Casey Bloys, ne ha parlato insieme alle altre serie in arrivo sulla piattaforma.

Crazy & Rich: Michelle Yeoh in una scena del film

"Ci sono altre proprietà intellettuali come The Conjuring, che è un grande franchise cinematografico che stiamo adattando in una serie, così come Crazy & Rich. Stiamo sviluppando anche una serie DC Universe, quella su Lanterna Verde (Lanterns)".

Crazy & Rich diventerà un franchise?

Uscito nel 2018, il film di Chu è stato un enorme successo critico e commerciale. Ha incassato 239 milioni di dollari al box-office diventando la più grande commedia romantica del decennio. Le recensioni ne hanno elogiato il cast eccezionale, le splendide location e la solida sceneggiatura che attinge abilmente alla formula della commedia romantica senza tempo, ma sempre di grande impatto. Il film è stato anche considerato un momento culturale importante per quanto riguarda la rappresentazione degli asiatici sullo schermo.

Alla luce di questo enorme successo e della rilevanza culturale, poco dopo l'uscita del film nel 2018 erano stati sviluppati due sequel di Crazy & Rich basati sui romanzi successivi di Kwan, China Rich Girlfriend e Rich People Problems. Tuttavia, lo sviluppo è andato a rilento, con la sostituzione degli sceneggiatori e la produzione alle prese con gli impegni frenetici del cast.

Crazy & Rich: le riprese del sequel si svolgeranno in Cina

Oltre ai due sequel, che porterebbero sullo schermo l'intera trilogia, è in fase di sviluppo anche uno spinoff di Crazy & Rich incentrato su Astrid e Charlie. Con un nuovo show televisivo ora in fase di sviluppo, sembra che la serie possa diventare un franchise importante che abbraccia sia il grande che il piccolo schermo.