Crazy & Rich: la Warner Bros. svilupperà uno spin-off su Astrid e Charlie

A quattro anni dall'uscita di Crazy & Rich, la Warner Bros. ha dato il via allo sviluppo di uno spin-off incentrato sui personaggi di Astrid e Charlie, interpretati rispettivamente da Gemma Chan e Harry Shum Jr.

Jason Kim, produttore e sceneggiatore di Barry, il film del 2018 che è stato anche nominato agli Emmy, scriverà uno spin-off di Crazy & Rich incentrato sul personaggio di Gemma Chan, Astrid, e sulla sua storia d'amore con Charlie, interpretato da Harry Shum Jr. nel film originale. Il progetto, approvato dalla Warner Bros., è ancora nella fase di sviluppo iniziale.

Per quanto riguarda il sequel "generale" di Crazy & Rich, riportiamo che anche quello è ancora in fase di sviluppo ed è stato scritto da Amy Wang. Sia lo spin-off che il sequel del film saranno legati al secondo libro della trilogia di Kevin Kwan, China Rich Girlfriend. Quel libro, oltre a coprire la relazione tra Astrid e Charlie, segue i personaggi di Constance Wu e Henry Golding, Rachel e Nick, in un viaggio a Shanghai per trovare il padre naturale del primo personaggio.

Astrid è la cugina single di Nick (il personaggio di Henry Golding) e, come raccontato nei libri di Kwan, Charlie rappresenta il suo primo amore. In precedenza erano stati fidanzati, ma i genitori di Astrid li hanno fatti separare perché non vedevano Charlie come un marito adatto a lei. Astrid è nota per la sua bellezza e per l'impeccabile senso della moda.

Nel film del 2018 diretto da Jon M. Chu, Astrid scopre che suo marito Michael (Pierre Png) ha un'amante. Si riconnette con Charlie dopo che si sono incontrati alla festa di fidanzamento di Nick e Rachel. Crazy & Rich ha ottenuto ampio successo al botteghino, incassando 35,2 milioni nei primi 5 giorni di uscita e arrivando a 174,5 milioni sul mercato interno e 238,5 milioni su quello mondiale. Il film ha ricevuto una nomination ai SAG, ha vinto come migliore commedia ai Critics Choice Awards ed ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come migliore commedia/musicale, nonché una candidatura per l'attrice Constance Wu.

Oltre a China Rich Girlfriend, la Warner Bros. ha l'opzione per adattare anche il terzo romanzo di Kwan, Rich People Problems del 2017.