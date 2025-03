Crazy & Rich: il regista Jon M. Chu spiega perché era necessario realizzare una serie tv

Jon M. Chu ha commentato l'annuncio che la storia di Crazy & Rich ritornerà sugli schermi con una serie tv dopo il successo del film di cui è stato regista.

Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, verrà realizzato per Max e, come rivelato nella nuova intervista, potrebbe non escludere nemmeno la produzione di un sequel.

La necessità di realizzare una serie di Crazy & Rich

Rispondendo alle domande di The Hollywood Reporter, Jon M. Chu ha spiegato perché realizzare una serie di Crazy & Rich è una buona idea: "Avevamo bisogno di più spazio. Quella era la realtà. Il panorama ci permetteva di utilizzare tutti i personaggi".

Il filmmaker ha inoltre sottolineato che il nuovo progetto potrebbe non escludere la realizzazione di un altro film: "Non so se sia al posto di un sequel, ma sembrava chiaro che ogni personaggio che volevamo esplorare avesse bisogno di più spazio e semplicemente un film non avrebbe funzionato per noi".

Jon, che ha recentemente diretto il film Wicked, ha aggiunto: "Abbiamo dovuto coinvolgere nuovamente Adele e stiamo iniziando ora il lavoro. Sarà divertente".

Ecco le dichiarazioni di Jon:

Max ha annunciato lo sviluppo della serie basata sui romanzi di Kevin Kwan pochi giorni fa, svelando che Adele Lim sarà showrunner e produttrice degli episodi. Chu sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con lo scrittore.

Attualmente non è stato svelato se il cast coinvolto nel film ritornerà sul set. Gli interpreti della storia sul grande schermo erano Constance Wu nella parte di Rachel Chu e Henry Golding nei panni del suo fidanzato Nick. Il cast era completato da Michelle Yeoh, Gemma Chan, Awkwafina, Ken Jeong, Jimmy O. Yang e Ronny Chieng.

I problemi nello sviluppo del sequel

Nel 2024 Casey Bloys, a capo di HBO, aveva parlato della possibilità di realizzare una serie tratta dai libri dopo i tanti ostacoli affrontati dal sequel per il grande schermo. Lim aveva abbandonato il progetto nel 2019 dopo che le era stato offerto un salario di molto inferiore a quello proposto al co-sceneggiatore Peter Chiarelli. Le cifre riportate dai mezzi di comunicazione parlavano addirittura di soli 110.000 dollari per Lim e di una cifra compresa tra 800mila e 1 milione di dollari per il lavoro compiuto da Chiarelli.