Corona torna in tv e attacca Gerry Scotti: "Ecco perchè non mi ha querelato"

Fabrizio Corona è tornato a parlare in pubblico dopo la puntata di Falsissimo andata in onda lunedì scorso. L'ex fotografo dei vip è stato ospite del Peppy Night, il programma condotto dal comico napoletano Peppe Iodice, in onda su Canale 21, storica emittente partenopea. Durante la serata, Corona ha spiegato quali sarebbero, secondo il suo punto di vista, i motivi per cui Gerry Scotti non lo ha mai denunciato dopo le sue recenti dichiarazioni.

L'attacco a Gerry Scotti dopo Alfonso Signorini

Dopo aver preso di mira l'ex conduttore del Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona ha spostato il suo bersaglio su Gerry Scotti, soffermandosi sul periodo in cui il conduttore era al timone di Passaparola. Secondo l'ex re dei paparazzi, Scotti avrebbe intrattenuto relazioni con diverse letterine, le ragazze che lo affiancavano durante il programma. Tra queste, c'erano anche volti oggi molto noti del panorama televisivo come Silvia Toffanin e Ilary Blasi, oltre ad artiste come Ludmilla Radčenko, che in seguito ha scelto una strada diversa rispetto alla carriera televisiva come ha raccontato sui social.

Fabrizio Corona rivela perchè Gerry Scotti non lo ha denunciato

Ospite del Peppe Night, show a cui aveva già partecipato in passato insieme a Lele Mora, Corona ha spiegato al pubblico del teatro il motivo per cui, a suo dire, Gerry Scotti non lo avrebbe querelato dopo le sue affermazioni. "Gerry Scotti non mi ha denunciato, sai perché? Perché se vai in aula e quello che accusi ti porta le prove, fai una figura di mer.a. Si chiama exceptio veritatis, quindi è meglio non denunciare", ha dichiarato senza mezzi termini.

Gerry Scotti a Passaparola

Il riferimento all'intervista al Corriere della Sera del conduttore di Passaparola

Come aveva già fatto nei giorni scorsi, Corona ha richiamato anche un'intervista di Gerry Scotti, sostenendo che il conduttore non avrebbe fatto un vero mea culpa. "Si è detto dispiaciuto per le ragazze. Andate a vedere i video di Gerry Scotti in rete, girati tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000: avete visto come palpeggiava le ragazze a Passaparola?", ha aggiunto.

L'attacco a Mediaset e la risposta sul denaro

Quando Peppe Iodice gli ha chiesto il motivo del suo attacco a Mediaset l'ex fotografo - che ieri ha visto la chiusura dei suoi profili social - ha risposto in modo diretto: "Questa roba la faccio per soldi, ma anche la televisione è nata per soldi. I conduttori lavorano per soldi, gli artisti lavorano per soldi, i calciatori lavorano per soldi. Io guadagno tanti soldi, ma non solo grazie a Falsissimo: li guadagno da quando avevo 25 anni. Ho guadagnato milioni di euro".

Fabrizio Corona e Peppe Iodice

Corona ha poi dichiarato di avere, nel mondo dello spettacolo, soltanto due veri amici: Massimo Giletti, che lo ha recentemente ospitato a Lo Stato delle Cose, e Davide Parenti, autore de Le Iene.

"Ho rinunciato a uno scoop per amicizia"

Nonostante la sua fama di personaggio senza filtri, Fabrizio Corona ha raccontato anche di aver rinunciato a uno scoop per una questione di sentimenti. L'ex fotografo ha spiegato di aver scelto di non divulgare una notizia che avrebbe potuto rovinare una persona a lui molto cara. "C'era un gossip enorme, con un intreccio clamoroso, che avrei potuto raccontare. Non l'ho fatto perché avrei rovinato per sempre una donna alla quale sono stato legato da fortissimi sentimenti. Ho preferito evitare e questa è l'unica censura che mi sono imposto".