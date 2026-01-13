Corona da Giletti: "Signorini è parte del sistema del potere che voglio distruggere"

Il caso Signorini sbarca ufficialmente in Rai. Dopo aver dominato per settimane le colonne dei giornali e le pagine dei principali siti di informazione, le accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini sono state al centro di un ampio servizio a Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3.

Il caso Signorini arriva su Rai 3

Nel corso della puntata si è cercato di fare chiarezza sulle ragioni che hanno spinto l'ex re dei paparazzi a rivolgersi contro il direttore editoriale di Chi, con il quale aveva collaborato per circa trent'anni. A raccogliere la sua versione dei fatti è stata Ilenia Petracalvina, giornalista e inviata del programma, che ha incontrato e intervistato Corona.

La "rivelazione" dopo Che Tempo Che Fa

Durante il confronto, il podcaster ha spiegato di aver deciso di realizzare Falsissimo - Il prezzo del successo dopo aver visto l'ospitata di Alfonso Signorini a Che Tempo Che Fa lo scorso novembre. "Una sera ero a letto a riposare e lo vedo ospite da Fabio Fazio - ha raccontato - elegante, serissimo, mentre presentava questo libro sull'amore. Mi ha colpito davvero e ho capito che era arrivato il momento di parlare, ho pensato che secondo me era giunto il momento di smetterla con le caz.ate, e di raccontare com'è la realtà dei fatti. . Puoi scrivere un libro, Amami quanto io t'amo, e dire che ti sposi? Io avevo le chat".

Fabrizio Corona e Massimo Giletti

Il rapporto tra Corona e Signorini

Una spiegazione che Corona aveva già fornito in passato e che, secondo molti, appare poco credibile: l'apparizione televisiva di Signorini sarebbe stata per lui una sorta di rivelazione sulla via di Damasco, capace di risvegliarne improvvisamente la coscienza etica. L'ex re dei paparazzi ha poi voluto chiarire la natura del rapporto con Signorini, negando l'esistenza di una vera amicizia.

"Se ho un'intuizione giornalistica e voglio raccontare un fatto, non ho più amici. Con Alfonso mi legava una conoscenza e una collaborazione durata trent'anni, ho iniziato a lavorare con lui quando era vicedirettore di Chi: io ero l'agenzia più importante d'Italia e lui era praticamente costretto a trattare con me. Dal 2006 a oggi ho fatto 50 copertine e 50 servizi. A me interessava lui e a lui interessavo io".

"Non è vendetta, voglio colpire il sistema"

Fabrizio Corona ha infine respinto con forza l'idea che il suo attacco sia dettato da vendetta personale:"Sono entrato in quel sistema che ha distrutto mio padre con un unico obiettivo: entrarci per poi distruggerlo. Non ho attaccato Signorini per rancore, ho colpito uno degli uomini più importanti del sistema della comunicazione, uno dei volti di punta di Mediaset. Io voglio ostacolare il potere e so che rischio, ma non ho intenzione di fermarmi".

Altre tre persone pronte a denunciare

"Sono due anni che Alfonso Signorini non mi pubblica più, ma non è questo il punto. Alla festa per i 30 anni di Chi non mi ha invitato, ma non è per questo che parlo oggi. Il vero Chi non esiste più". Infine, Corona ha annunciato che altre tre persone sarebbero pronte a denunciare Signorini: "Uno nuovo ha denunciato, e non è Gianluca Costantino, altri due sono pronti a denunciare e io ho una marea di materiale terrificante: chat, messaggi, prove".