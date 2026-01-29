Gerry Scotti respinge le accuse di Corona sulle Letterine: "Menzogne a scopo di lucro"

Ha aspettato qualche giorno, Gerry Scotti, dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona al suo indirizzo, ma non ha certo mancato di far arrivare la sua replica. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera, bollando come fake news tutto quanto è stato detto sulle Letterine e quei "rapporti particolari" ai tempi di Passaparola.

La replica di Gerry Scotti alle parole di Corona

Gerry Scotti durante La ruota della fortuna, il programma dell'access prime time che conduce tutti i giorni su Canale 5

Assolutamente false: è così che il conduttore di Canale 5 definisce le presunte rivelazioni dell'ex re dei paparazzi sul suo conto. "Ho una discreta dimestichezza nell'uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente [...] mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro".

Prova a fare ironia sulla questione: "Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di Letterina". E rimanda alle dirette interessate: "Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all'unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false".

A proposito delle ex Letterine che hanno lavorato al suo fianco 25 anni fa (tra cui spiccano nomi come Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Caterina Murino), è proprio a loro che Gerry Scotti rivolge un pensiero amaro: "In questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che queste ragazze non sono pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro [...] Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità".

"Se l'è passate tutte": cosa aveva detto Corona su Gerry Scotti

Gerry Scotti e Silvia Toffanin, che ha lavorato come Letterina nel cast di Passaparola

Le accuse mosse al conduttore de La ruota della fortuna erano state sostanzialmente l'antipasto dell'ultima puntata di Falsissimo, pubblicata su Youtube lunedì sera.

Durante una delle sue apparizioni pubbliche, Corona aveva insinuato che Scotti avrebbe intrattenuto rapporti con alcune Letterine, ovvero le ragazze che tra il 1999 e il 2008 erano vallette e ballerine del noto quiz preserale Passaparola. "Se l'e passate tutte": queste le parole usate dall'ex re dei paparazzi che avevano fatto il giro del web, e acceso l'attenzione su una puntata di Falsissimo in realtà piuttosto povera di "contenuti" rispetto alle precedenti, rimosse per ordine del Tribunale di Milano.

Va precisato che si tratta di semplici illazioni: a differenza di quanto accaduto per Alfonso Signorini, Corona non ha condiviso chat, foto o dichiarazioni dirette da parte delle ragazze che possano confermare comportamenti scorretti o richieste di favori sessuali da parte del conduttore.