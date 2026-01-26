"Le Letterine se l'è passate tutte": Corona attacca Gerry Scotti

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con nuove accuse che scuotono il mondo della televisione italiana. Dopo le due puntate del suo podcast dedicate ad Alfonso Signorini, l'ex fotografo ha spostato il mirino su un altro volto storico di Mediaset: Gerry Scotti. Accanto a lui anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica lancia insinuazioni sui social, scatenando un acceso dibattito.

Il Tribunale di Milano blocca Falsissimo

Fabrizio Corona in mattinata ha ricevuto una brutta notizia: il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, disponendo il blocco immediato di tutti i contenuti diffamatori pubblicati dall'ex fotografo nei confronti del conduttore del Grande Fratello. La terza puntata dell'inchiesta Il prezzo del potere, annunciata per stasera, non dovrebbe quindi essere diffusa da Corona. Il tribunale ha ordinato la rimozione immediata da tutte le piattaforme dei contenuti incriminati, che dovranno essere cancellati senza ulteriori ritardi.

Gerry Scotti nel mirino di Corona

Nella giornata di ieri, però, Fabrizio Corona ha ampliato il suo bersaglio, mettendo nel mirino un altro volto storico di Mediaset: Gerry Scotti, icona della televisione italiana e conduttore di punta della stagione grazie agli ascolti de La Ruota della Fortuna. Corona, durante una delle sue apparizioni pubbliche, ha insinuato che Scotti avrebbe intrattenuto rapporti con alcune letterine, ovvero le ragazze che tra il 1999 e il 2008 erano vallette e ballerine del noto quiz preserale Passaparola.

Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo

Va precisato che si tratta di semplici illazioni: finora Corona non ha condiviso chat, foto o dichiarazioni dirette da parte delle ragazze che possano confermare comportamenti scorretti o richieste di favori sessuali da parte di Scotti.

Altre accuse che coinvolgono Samira Lui

Anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica, su Instagram, ha insinuato che Gerry Scotti avrebbe avuto rapporti intimi con la sua attuale valletta a La Ruota della Fortuna, ovvero Samira Lui. "La valletta va a letto con lo zio che affianca in Tv", ha scritto l'esperto di gossip. Non sono state fornite prove a sostegno di queste affermazioni. Rosica ha affermato di non aver fatto nomi espliciti perché temeva che potessero chiudere il suo profilo Instagram.