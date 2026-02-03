Fabrizio Corona e Falsissimo spariscono da Instagram: disattivati o chiusi? Cosa sappiamo

Da pochi minuti i profili Instagram di Fabrizio Corona e di Falsissimo non risultano più raggiungibili. Le ragioni dell'improvvisa sparizione dalla piattaforma non sono ancora chiare: potrebbe trattarsi di una decisione di Instagram in seguito a segnalazioni, oppure di una scelta autonoma dell'ex fotografo.

Limitazioni precedenti del profilo e visibilità ridotta

Già nelle scorse ore l'account di Corona era visibile solo digitando esattamente il nome utente fabriziocoronareal, una limitazione che solitamente avviene quando un profilo viene segnalato e penalizzato nei risultati di ricerca. Ora, però, l'utente non risulta più esistente.

Attività recenti e polemiche su Falsissimo

Fino a ieri sera Corona era attivo nelle Instagram Stories, dove promuoveva la nuova puntata di Falsissimo, dedicata a Mediaset, Alfonso Signorini e Gerry Scotti. Le precedenti puntate del format erano state rimosse da YouTube e Instagram per presunte violazioni di copyright. Inoltre, il Tribunale di Milano aveva imposto a Corona il divieto di parlare del conduttore del Grande Fratello Vip. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, Fabrizio Corona chiarirà direttamente ai suoi follower cosa sia accaduto al profilo.

L'annuncio politico: la discesa in campo nel 2027

Proprio nell'ultima puntata di Falsissimo, Corona ha lanciato un annuncio destinato a far discutere: la sua possibile discesa in politica nel 2027. L'ex paparazzo ha parlato dell'idea di creare una lista civica, dichiarandosi "super partes" e distante da destra, sinistra e centro. Tra i primi passi, anche l'intenzione di chiedere consigli a Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle.

Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo

"Qui non siamo a Report, ma facciamo inchiesta contro i potenti. Non abbiamo un obiettivo politico. Report è un po' di sinistra e attacca la destra, come fa Formigli. Noi non attacchiamo la destra, ma la odiamo. Noi non attacchiamo la sinistra, la odiamo. Il centro non lo attacchiamo perché non esiste", ha spiegato Corona.

E poi ha aggiunto: "Forse ci state facendo pensare... perché secondo me ho poco tempo per chiudere tutto in bellezza. Magari nel 2027 faccio una lista civica. E poi che succede? Che ai potenti dovrò dare io gli ordini. Guardate il Movimento 5 Stelle: avevano un piccolo blog e vi hanno dato fastidio per molto tempo. Io non sono Grillo, che stimo. Andrò presto da lui a chiedergli qualche consiglio".