GF Vip: chi sceglie i concorrenti? La risposta è una (mezza) smentita a Corona

Nonostante i rumors insistenti su una possibile cancellazione del reality e le polemiche scatenate da Fabrizio Corona, il Grande Fratello Vip si farà. A garantirlo è Dagospia, che in un articolo chiarisce la posizione di Endemol Shine Italy, casa di produzione del programma. Secondo quanto riportato dal portale fondato da Roberto D'Agostino Endemol non ha rivelato l'esistenza di criticità nelle passate edizioni.

La verità sui casting e il caso Fabrizio Corona

Il passaggio più rilevante riguarda però la trasparenza dei casting delle edizioni precedenti e sul presunto sistema Signorini, così come descritto da Fabrizio Corona. "Endemol si sarebbe mossa con un audit interno per fare chiarezza sul tanto vagheggiato 'caso Signorini', e sui metodi di selezione dei vari cast delle passate edizioni, non rilevando alcuna 'criticità'".

"Nessuna sorpresa, in realtà: le segnalazioni per l'ingresso di un personaggio nel programma sono una prassi consolidata nel mondo dello spettacolo. Agenzie, produzioni, colleghi, amici e sponsor possono suggerire dei nomi", ma - come ribadisce Dagospia - "la decisione finale spetta esclusivamente a Endemol, che investe e finanzia il programma"!. Anche se, è bene ricordarlo, molti concorrenti raccontano di aver sostenuto regolarmente provini con Signorini o con altri autori del GFVip, senza aver mai avuto contatti diretti con esponenti del gruppo che produce il reality show.

Ilary Blasi

Non una cancellazione del Grande Fratello Vip, ma un rinvio a settembre

L'articolo sottolinea come, considerando la complessa macchina organizzativa che accompagna la messa in onda del programma, sia molto più probabile un ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5 a settembre. Si tratterebbe dunque di un semplice rinvio e non di una cancellazione definitiva, come ipotizzato nelle scorse settimane.

Cast azzerato dopo lo scandalo

Nei primi mesi dell'anno, prima che l'inchiesta Il prezzo del potere di Falsissimo facesse esplodere il caso mediatico, Alfonso Signorini aveva già lavorato alla costruzione del cast, ottenendo anche il via libera di Mediaset. Successivamente, però, l'azienda di Cologno Monzese ha deciso di azzerare tutto e ripartire da zero.

Il nodo conduzione: Blasi in pole, spunta Veronica Gentili

Per quanto riguarda il nodo conduzione, oltre a Ilary Blasi, che resta la favorita per raccogliere l'eredità di Signorini, Dagospia segnala un altro nome molto caldo nei corridoi Mediaset: Veronica Gentili. La giornalista e conduttrice, reduce dall'ultima edizione di Temptation Island, è stata apprezzata dal pubblico nonostante gli ascolti non particolarmente brillanti, e potrebbe rappresentare una scelta di rottura per il futuro del reality.