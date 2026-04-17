COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibili

COMICON Napoli 2026 torna con un programma che unisce cinema, serie TV, videogiochi ed esports in un unico grande evento dedicato alla cultura pop. Tra gli ospiti internazionali spicca John C. McGinley, celebre per il ruolo del Dr. Cox in Scrubs, insieme a Zerocalcare e a una serie di anteprime che includono la quarta stagione di From, panel su WWE e Netflix, incontri con attori, creator e figure di rilievo della scena culturale e scientifica.

John C. McGinley, Dr. Cox della serie "Scrubs", nel manifesto del Comicon

Ospiti internazionali e incontri principali

Si preannuncia un'edizione ricchissima piena di ospiti di livello e incontri che faranno felice il pubblico partecipante, che negli anni scorsi si è dimostrato numerosissimo e pronto a prendere parte a ogni iniziativa.

John C. McGinley inaugura gli ospiti internazionali

A COMICON Napoli 2026 arriva John C. McGinley, noto al grande pubblico per il ruolo del Dr. Cox in Scrubs. L'attore e produttore statunitense sarà ospite sabato 2 maggio per un incontro dedicato alla sua carriera tra cinema e televisione, dai lavori con Oliver Stone fino a titoli cult come Seven, The Rock e Point Break.

McGinley parteciperà a un talk all'Auditorium del Teatro Mediterraneo e a un meet&greet con i fan nell'area incontri esclusivi dalle 15.00 alle 19.00.

Jane Perry e Kirsty Rider tra videogiochi e televisione

Tra gli ospiti figurano Jane Perry e Kirsty Rider. Perry, premiata ai BAFTA e nota per Baldur's Gate 3 e The X-Files, e Rider, apparsa in Sandman e Industry, interverranno in un panel dedicato al rapporto tra performance attoriale e media digitali.

Crystal Reed tra serie cult e universo DC

Presente anche Crystal Reed, nota per Teen Wolf e per ruoli nell'universo DC come Swamp Thing e Gotham, protagonista di un incontro dedicato alla sua carriera tra serie cult e fumetto.

From: un'immagine della serie

Anteprime e serie TV

Ricchissimo anche il panorama di ospiti che riguarda il mondo del piccolo schermo, con le anteprime delle serie più attese dal grande pubblico.

From in anteprima italiana con cast e ospiti speciali

Il festival ospiterà l'anteprima esclusiva della quarta stagione di From, serie sci-fi horror di Paramount+. L'evento segna la prima presentazione in Italia della serie creata da John Griffin e prodotta insieme a Jeff Pinkner e Jack Bender.

Durante l'incontro sarà proiettato un episodio della nuova stagione con la presenza degli attori Catalina Sandino Moreno e Scott McCord. Il panel sarà arricchito da una performance speciale di LDA e Aka7even ispirata alla serie.

Lucca Comics & Games: Zerocalcare presenta Due Spicci

Cultura pop, cinema e intrattenimento Live

Non solo cinema e televisione, anche il mondo dell'intrattenimento in senso lato sarà un assoluto protagonista di questa edizione del COMICON di Napoli. Così come ci sarà spazio per la presenza di Zerocalcare come ospite e dell'astronauta Luca Parmitano.

Wrestling, Netflix e cultura pop sul palco del COMICON

Il panel "Clash in COMICON" è dedicato all'arrivo dei contenuti WWE su Netflix. L'evento vedrà la partecipazione di Maurizio Merluzzo, Victor Laszlo e uno special guest come Zerocalcare, in un incontro tra intrattenimento sportivo e cultura pop.

Luca Parmitano tra spazio, scienza e videogiochi

L'astronauta ESA Luca Parmitano sarà protagonista di un panel con Leo Ortolani e Caparezza dedicato al rapporto tra simulazione digitale, spazio e narrazione.

Podcast live e animazione d'autore

Torna dal vivo il podcast Tintoria con Daniele Tinti e Stefano Rapone, insieme a Sio, tra comicità e cultura pop contemporanea.

In programma anche la proiezione speciale di Millennium Actress di Satoshi Kon, introdotta dai Criticoni e da Dario Moccia.

Editoria ed Esports

Elisabetta Dami racconterà il successo internazionale di Geronimo Stilton e il suo impatto nel mondo dell'editoria per ragazzi. Le Finals della eSerie A Goleador su EA SPORTS FC 26 porteranno a Napoli playoff, finali e un community event aperto al pubblico con sfide tra fan e giocatori professionisti.

SEDI E ORARI PRINCIPALI