Cobra Kai, il co-creatore della serie Netflix commenta l'annuncio del nuovo film di Karate Kid

Jon Hurwitz, co-creatore di Cobra Kai, la popolare serie Netflix ambientata nel mondo di Karate Kid, ha commentato su Twitter il recente annuncio di Sony Pictures sulla realizzazione di un nuovo film del franchise.

Tra gli annunci Sony Pictures degli ultimi giorni ha fatto capolino anche la notizia di una nuova pellicola appartenente al franchise di Karate Kid in arrivo nel 2024. E mentre questa è stata chiaramente pensata per cavalcare l'onda del successo della serie Netflix Cobra Kai, giunta ora alla sua quinta stagione, sembra che il team creativo-produttivo dello show non solonon sia coinvolto, ma non sappia nemmeno granché al riguardo.

Quando un utente Twitter ha chiesto ad Hurwitz di confermare o eventualmente smentire l'annuncio, infatti, questi ha risposto: "Io e i ragazzi ameremmo realizzare dei film di Karate Kid e Cobra Kai, un giorno. Ma questo di cui si parla non arriva da noi e non si focalizza sul cast di Cobra Kai. Non ne sappiamo granché in merito, ma gli auguriamo il meglio. #KarateKid #CobraKai".

Sembra dunque da escludere, per ora, un approfondimento cinematografico per la popolare serie Netflix e, ovviamente, se non legata allo show, viene da chiedersi che tipo di produzione sarà quella annunciata nei giorni scorsi da Sony.

Probabilmente solo il tempo ce lo dirà, ma intanto se non sapete come fare per curare la vostra nostalgia da Karate Kid, vi ricordiamo che su Netflix è da poco disponibile l'intera quinta stagione di Cobra Kai.