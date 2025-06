Cobra Kai: l'attore Martin Kove accusato di aver morso la collega Alicia Hannah-Kim a una convention

La star di Karate Kid e Cobra Kai Martin Kove è stato invitato a lasciare una convention nel fine settimana perché avrebbe morso la co-protagonista Alicia Hannah-Kim nel corso di un incontro con i fan.

A riportare l'accusa nei confronti di Kove è un verbale della polizia di Puyallup. Il fatto sarebbe avvenuto domenica al Summer Con della cittadina dello stato di Washington.

L'accusa nei confronti di Martin Kove

Secondo il verbale, Hannah-Kim ha riferito ad un agente in servizio nell'area VIP che dopo aver dato una pacca sulla spalla a Kove per salutarlo, lui le ha improvvisamente afferrato il braccio e l'ha morsa così forte da farle quasi uscire il sangue.

Martin Kove in una scena di Per vincere domani - The Karate Kid

Quando l'attrice ha urlato per il dolore, Kove avrebbe iniziato a baciarle il punto in cui l'aveva morsa. Alicia Hannah-Kim avrebbe in seguito informato il marito dell'accaduto e insieme sarebbero andati a confrontarsi con Kove. A quel punto, l'attore avrebbe dato in escandescenze e a quel punto la coppia avrebbe chiesto all'agente di intervenire per calmare la situazione.

Le conseguenze del gesto di Martin Kove

Martin Kove si è giustificato dicendo che voleva essere divertente e che sul set di Cobra Kai con i colleghi 'fanno finta di picchiarsi tutto il tempo'. Alicia Hannah-Kim ha deciso di non sporgere denuncia ma ha preteso la stesura di un rapporto nel caso dovesse ripetersi la medesima situazione.

L'attore è stato invitato a lasciare la convention e l'agente gli avrebbe consigliato di non ripetere più gesti del genere in futuro.

Una scena di Cobra Kai 6

Martin Kove, 78 anni, è famoso per aver interpretato il ruolo di John Kreese, principale antagonista nel film Per vincere domani - The Karate Kid nel 1984, riprendendo il ruolo nei due sequel successivi e nella serie tv Netflix Cobra Kai. Alicia Hannah-Kim ha interpretato Kim Da-Eun, la temibile maestra sudcoreana entrata nel cast della serie nella quinta e nella sesta stagione.