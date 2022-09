Sony annuncia un nuovo film di Karate Kid e posticipa l'uscita di Madame Web

Sony ha annunciato il ritorno di Karate Kid sul grande schermo e modificato la data di uscita di Madame Web.

Lo studio ha infatti svelato i suoi progetti in arrivo nei prossimi anni nelle sale cinematografiche.

Il nuovo capitolo del franchise di Karate Kid arriverà nei cinema il 7 giugno 2024, sfruttando forse il successo della serie Cobra Kai. Per ora non è stato svelato il cast e non sembrano essere stati scelti il regista o lo sceneggiatore.

Madame Web, il film tratto dai fumetti della Marvel con star Dakota Johnson e Sydney Sweeney, è invece stato posticipato dal 6 ottobre 2023 al 16 febbrai 2024.

Kraven the Hunter prenderà il suo posto a ottobre, invece che uscire nei cinema il 13 gennaio 2023. Un terzo film prodotto da Sony e Marvel arriverà invece nelle sale il 12 luglio 2024.

Sony ha poi rivelato che un film horror prodotto da Screen Gems sarà distribuito il 6 gennaio e Missing, con star Nia Long e ideato come parte del franchise di Searching, debutterà il 24 febbraio 2023.

Il film animato Garfield uscirà nelle sale il 24 maggio 2024, non più il 16 febbraio 2024, mentre 64 scritto da Scott Beck e Bryan Woods, con star Adam Driver, è stato anticipato al 10 marzo 2023.