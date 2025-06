Cobra Kai, Alicia Hannah-Kim parla del morso di Martin Kove: "È stato un incidente serio"

L'attrice Alicia Hannah-Kim ha parlato di quanto accaduto con Martin Kove, sua co-star in Cobra Kai, in un video condiviso sui social.

L'attore, durante una recente convention, le ha infatti morso un braccio durante un meet and greet organizzato in occasione della Summer Con a Puyallup, Washington.

I dettagli dell'incidente

Secondo quanto dichiarato alla polizia, Alicia Hannah-Kim avrebbe toccato su una spalla Martin Kove per salutare il collega e lui avrebbe reagito afferrandole un braccio e mordendola. L'attrice non ha denunciato il collega, pur volendo condividere con le autorità quanto accaduto 'in caso questo comportamento continui'.

Cobra Kai 6 - Parte 3

Kove ha chiesto pubblicamente scusa il giorno dopo sostenendo che ha sempre rispettato l'attrice la considera davvero talentuosa e un'esperta professionista. Martin ha sostenuto che voleva solo scherzare, ma ha superato il limite e non aveva alcuna scusa per il suo comportamento e rimpiangeva le sue azioni, assumendosi la responsabilità e chiedendo scusa ad Alicia e a suo marito.

Le dichiarazioni dell'attrice

L'interprete di Kim Da-Eun in Cobra Kai ha ora dichiarato in un video: "Questo è stato un incidente serio. Nessuno vuole essere attaccato mentre lavora, in realtà da nessuna parte. E non penso che qualcuno penserebbe che questo sia normale, giustificato o accettabile".

Hannah-Kim ha aggiunto: "Penso semplicemente che quando ti ritrovi di fronte a una situazione come questa, sia giusto difendere se stessi ed è una scelta importante da fare. Penso sia una scelta giusta da prendere".

Alicia ha quindi ribadito: "Voglio inoltre spiegare che non rappresenta la mia esperienza con lo show. Penso che tutti possano testimoniare che l'atmosfera sia davvero buona e il cast è grandioso. E tutti gli altri sono meravigliosi. Non voglio che quanto accaduto abbia un impatto sul vostro amore per la serie. Sentitevi liberi di amarla quanto volete".