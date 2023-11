Cobra Kai 6, tutto quello che sappiamo sull'ultima stagione

Cobra Kai, la serie spin- off di Karate Kid, torna per la sua sesta e ultima stagione, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cobra Kai sta per giungere alla sua conclusione, la sesta stagione della serie spin-off di Karate Kid - Per vincere domani sarà infatti l'ultima dello show. Il creatore della serie Jon Hurwitz ha già confermato la notizia spiegando le motivazioni dietro la scelta di terminare lo show. In attesa della sua uscita, di seguito abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo su Cobra Kai 6.

Il trailer

Non ci sono trailer ufficiali della sesta stagione di Cobra Kai ma a gennaio di quest'anno è stato diffuso un piccolo teaser. La clip non contiene alcun filmato che anticipa la prossima stagione, ma presenta la voce fuori campo di Johnny e Daniel. Inoltre, durante il TUDUM 2023 di Netflix, è stata pubblicata una clip del dietro le quinte della stagione finale.

Di seguito potete guardare il teaser della sesta stagione di Cobra Kai:

La data di uscita

La prossima stagione di Cobra Kai non ha ancora una data di uscita. La serie avrebbe dovuto iniziare la produzione a maggio di quest'anno, ma a causa dello sciopero della WGA i lavori sono stati sospesi e la produzione inizierà dopo il nuovo anno, come dichiarato recentemente da Josh Heald, showrunner della serie.

Cobra Kai, rivelazione shock di Sean Kanan: "Ho rischiato di morire sul set di Karate Kid"

Cobra Kai 4: Tanner Buchanan, Peyton List e Martin Kove in una scena della quarta stagione

Il cast

Il cast di Cobra Kai è uno dei cast più grandiosi mai trasmessi televisione. Presenta attori ereditati dai film di Karate Kid e una serie di personaggi originali della serie. William Zabka e Ralph Macchio riprendono rispettivamente i ruoli di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Anche Martin Kove (John Kreese), Thomas Ian Griffith (Terry Silver), Sean Kanan (Mike Barnes) e Yuji Okumoto (Chozen Toguchi) fanno il loro ritorno dalla trilogia di Karate Kid.

La nuova generazione di karateka è guidata dai talentuosi Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Tanner Buchanan (Robby Keene), Jacob Bertrand (Eli "Hawk" Moskowitz), Peyton List (Tory Nichols), Gianni DeCenzo (Demetri), Dallas Dupree Young (Kenny Payne), Joe Seo (Kyler Park) e Griffin Santopietro (Anthony LaRusso). Altri attori importanti sono Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Vanessa Rubio (Carmen) e Paul Walter Hauser (Stingray).

Cobra Kai 5, il significato del finale: il cobra sarà ancora più velenoso

Di cosa parla la sesta stagione di Cobra Kai?

L'ultima stagione di Cobra Kia ha molte linee di trama da chiudere. Johnny e Carmen aspettano un bambino, Robby cerca ancora di aiutare Kenny e Miyagi-Do e Zanna d'Aquila partecipano al più grande torneo di karate del mondo. C'è molto da raccontare, ma non sarebbe la prima volta che la serie si trova a doversi destreggiare tra più storyline.

Cobra Kai: Ralph Macchio vorrebbe un prequel su Mr. Myagi

Cobra Kai: William Zabka in una foto della serie

Qual è il futuro del franchise di Karate Kid?

Con la conclusione di Cobra Kai, molti fan si sono chiesti quale sarà il futuro del franchise. In una recente intervista, Jon Hurwitz, uno dei creatori dello show ha rivelato che l'ultima stagione di Cobra Kai aprirà la strada a degli spin-off futuri. Inoltre, è stato annunciato che un reboot di Karate Kid che arriverà nelle sale il 7 giugno 2024.