Cobra Kai: Ralph Macchio vorrebbe un prequel su Mr. Myagi

Dopo il grande successo di Cobra Kai, giunto alla quinta stagione, il franchise di Karate Kid è più vivo che mai nel cuore dei fan e potrebbe espandersi con ulteriori spinoff. Sulla questione è intervenuto Ralph Macchio, interprete di Daniel LaRusso, che ha espresso il desiderio di vedere un prequel sulle origini di Mr. Myagi.

"Mi piacerebbe essere inserito in uno spin-off perché faccio parte ormai dall'inizio della storia di questi personaggi. E ci sono delle conversazioni in corso, ma al momento non c'è nulla di concreto. Mi piacerebbe assistere al racconto di origini di Mr. Myagi. Cosa lo ha spinto a fare quello che ha fatto? Perché ha lavorato in quell'appartamento a Reseda e com'era la sua vita prima di allora? Penso sarebbe uno show molto affascinate" ha dichiarato l'attore ai microfoni di ScreenRant.

Myagi ha trascorso la sua infanzia a Okinawa, imparando il karate dal padre, prima che la sua famiglia si trasferisse in California, dove ha incontrato sua moglie. Miyagi si è poi arruolato nella Seconda Guerra Mondiale, vincendo anche la Medaglia d'Onore, prima di tornare e scoprire che la moglie e il figlio che portava in grembo erano morti nel campo giapponese-americano in cui erano internati.

C'è tuttavia un vuoto nella storia del signor Miyagi, dal suo servizio in guerra a quando Daniel lo incontra mentre lavora come tuttofare, il che sarebbe un terreno più fertile per un potenziale prequel di Karate Kid - Per vincere domani. Pat Morita, attore statunitense di origini giapponesi che ha interpretato Miyagi nel franchise cinematografico, è purtroppo scomparso nel 2005. In Cobra Kai è presente un omaggio nei suoi confronti.

