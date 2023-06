Cobra Kai: il cast si ritrova per leggere il copione della sesta stagione [VIDEO]

Cresce l'attesa attorno alla sesta e ultima stagione di Cobra Kai, serie TV ambientata nell'universo di Karate Kid e che ha conquistato milioni di fan. In occasione del TUDUM 2023, l'evento globale che annuncia tutte le novità in arrivo su Netflix, il cast della serie si è riunito per leggere il copione della stagione 6.

Cobra Kai ha riportato in auge l'eroe Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e il bullo incompreso Johnny Lawrence (William Zabka) per la gioia dei fan più nostalgici, plasmando al tempo stesso una nuova generazione di appassionati.

Cobra Kai 6: Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione

La decisione di chiudere Cobra Kai con la sesta stagione non è stata imputata da Netflix, come dichiarato da creatore dello show Jon Hurwitz: "Non è stata Netflix a dirci che sarebbe stata l'ultima stagione, ma siamo stati noi. Volevamo da sempre chiudere Cobra Kai alle nostre condizioni e siamo grati di aver avuto questa opportunità. Ma questo non significa che abbiamo finito di raccontare storie nel Miyagiverse. Adoriamo questo mondo"

Le sorprese di TUDUM 2023

Tudum si ispira al suono che si sente subito prima dell'inizio di una serie o di un film su Netflix ed è uno dei più grandi eventi globali di Netflix per celebrare film, serie, artisti e creatori. Quest'anno l'evento globale in diretta streaming ritorna in Brasile, dove nel 2020 era stato realizzato il primo evento Tudum in presenza.

Quest'anno l'evento globale in diretta streaming trasmesso dal parco Ibirapuera (Parque do Ibirapuera) di San Paolo, è legato alla conferenza di Netflix di tre giorni (16-18 giugno) che si svolge nel padiglione della Biennale all'interno del parco.