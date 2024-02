Cobra Kai, Hilary Swank riprenderà il ruolo di Karate Kid nell'ultima stagione?

Agli esordi Hilary Swank ha recitato da protagonista del quarto capitolo del franchise The Karate Kid, uscito nelle sale nel 1994, il primo episodio cinematografico senza Ralph Macchio nel ruolo di Daniel LaRusso. Swank interpreta una giovane di nome Julie Pierce, allenata dal celebre maestro Miyagi (Pat Morita).

Cobra Kai: una foto di Ralph Macchio e William Zabka

Sin dall'avvento della serie sequel/spin-off Cobra Kai, sono circolate voci sul possibile ritorno di Hilary Swank nel franchise, seppur in un cameo. In realtà, l'attrice sembra essere d'altro avviso. Intervistata da Collider, Swank ha dichiarato:"Non credo di farlo, sfortunatamente. Lo so, è tipo la domanda numero uno che mi fanno in questo momento. La maggior parte delle persone di solito dice 'Com'è lavorare con Clint Eastwood?'. Ma penso che 'Ritornerai in Cobra Kai?' l'abbia quasi superata".

Un ritorno nel prossimo film?

Non solo Cobra Kai. In cantiere c'è anche un nuovo lungometraggio con Ben Wang, Ralph Macchio e Jackie Chan. Anche in questo caso, Swank sembra non saperne nulla:"Stanno facendo un nuovo Karate Kid? Come lo chiamano? Perché io ero in The Next Karate Kid [Karate Kid 4 in Italia]".

Nel film del 1994, Swank ha recitato anche al fianco di Michael Ironside, Costance Towers e Chris Conrad, per la regia di Christopher Cain.

La sesta stagione di Cobra Kaial momento non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se ci si aspetta che la stagione venga pubblicata entro la fine del 2024. La produzione è slittata a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori della scorsa estate. Nel cast principale di Cobra Kai sono presenti Ralph Macchio (Daniel LoRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Xolo Maridueña (Miguel Diez), Tanner Buchanan (Robby Keene) e Courtney Henggeler (Amanda LoRusso).