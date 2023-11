Cobra Kai: la sesta e ultima stagione aprirà la strada agli spinoff

L'ultima stagione di Cobra Kai aprirà la strada a degli spin-off futuri, secondo quanto rivelato da Jon Hurwitz, uno dei creatori dello show. Durante un'intervista a UPI in occasione della nuova serie Obliterated, ideata dagli stessi creatori di Cobra Kai, i creatori Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald hanno parlato della sesta e ultima stagione dello show e della possibilità che i loro personaggi vengano ripresi in futuro.

"Speriamo che i personaggi siano abbastanza ricchi da far sì che, se un giorno ci sarà l'opportunità di riprenderli, saranno ancora personaggi con cui la gente spera di passare del tempo. Abbiamo aggiunto così tanti ruoli e trame al mix che il finale di stagione è costantemente in evoluzione. Nel finale, infatti, ci stiamo inoltrando in luoghi che pensiamo saranno divertenti, sorprendenti ed emozionanti" ha detto Hurwitz.

Lo show riprende i personaggi di Karate Kid 30 anni dopo e ne introduce altri originali come i figli adolescenti di Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) e i loro compagni di scuola, più altre matricole dei dojo durante la quarta stagione.

Cobra Kai 6: Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione

L'ultima stagione di Cobra Kai

La sesta stagione di Cobra Kai sarà anche l'ultima della serie TV ambientata nell'universo di Karate Kid. Inizialmente Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald avevano creato lo show per YouTube nel 2018 e nel 2020 Netflix ne ha acquisito i diritti. La produzione di Cobra Kai ha ripreso recentemente, dopo l'interruzione causata dallo sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Hurwitz ha confermato che lui e gli altri creatori stanno lavorando al finale che il trio aveva immaginato quando ha concepito lo show, dichiarando: "Intendiamo offrire una conclusione soddisfacente per tutti".