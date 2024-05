Cobra Kai, la Stagione 6 sarà divisa in tre parti: il trailer svela la data d'uscita su Netflix

Il trailer non annuncia solo una data, ma ben tre date d'uscita per l'ultima stagione della serie

Netflix ha diffuso in streaming il trailer che annuncia la data d'uscita della Stagione 6 di Cobra Kai, che come svelato verrà suddivisa in tre parti distinte.

La sesta e ultima stagione di Cobra Kai sarà composta da 15 episodi in totale. Netflix presenterà la prima parte il 18 luglio 2024, seguita dalla seconda parte il 28 novembre 2024. La serie si concluderà in una data non ancora precisata del 2025 con l'ultima parte, che è stata definita "Evento finale". Al momento non si sa se ogni parte sarà composta da cinque episodi o se ci sarà una distribuzione diversa per le tre uscite.

La strategia di Netflix

Questa strategia di distribuzione della sesta stagione di Cobra Kai ha l'opportunità di fornire al gran finale della serie una tempistica perfetta. Da un lato, la suddivisione della stagione in tre parti prolungherà il più possibile il periodo di addio allo show, in modo che sia gli spettatori veterani che quelli nuovi abbiano il tempo di recuperare e di essere emotivamente coinvolti nella storia. Tuttavia, in ultima analisi, la preoccupazione maggiore per l'uscita della serie è probabilmente il fatto che nel 2025 uscirà il nuovo film di Karate Kid.

Il nuovo Karate Kid

Il film in uscita, le cui riprese sono appena iniziate e che vede Macchio protagonista al fianco di Jackie Chan che riprende il suo ruolo di mentore di arti marziali Mr. Han dal reboot di Karate Kid del 2010, sarà ambientato sulla East Coast e sarà incentrato su un nuovo studente di karate interpretato da Ben Wang.

Karate Kid - per vincere domani, Ralph Macchio: "Il titolo del film inizialmente era diverso"

Al momento non si sa dove il film verrà collocato nella timeline del franchise, ma a prescindere dalla cronologia, ha più senso che il film esca dopo il finale della serie.