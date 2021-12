C'mon C'mon: Joaquin Phoenix nel primo teaser italiano che svela la data di uscita

Il teaser trailer italiano e il poster di C'mon C'mon svelano la data di uscita del film con Joaquin Phoenix, in arrivo nelle sale italiane a marzo distribuito da Notorious Pictures.

Dopo un film ispirato a suo padre (Beginners) e uno alla madre (Le donne della mia vita), il regista Mike Mills si cimenta in un'opera ancora più personale e per certi versi più vicina alla sua esperienza vissuta: una storia che scava nel rapporto tra adulti e bambini. Protagonista della pellicola è Joaquin Phoenix, nei panni di un uomo di mezza età che impara a prendersi cura di un bambino per la prima volta, attraverso un viaggio che si trasformerà in una meditazione sull'amore, la genitorialità e sull'andare avanti anche se non si ha idea di cosa accadrà nel futuro. Nel cast anche Gaby Hoffmann, Scoot McNairy e il giovanissimo Woody Norman.

Questa la sinossi di C'mon C'mon: Joaquin Phoenix è Johnny, un giornalista radiofonico molto preso da un progetto di lavoro che lo porta in giro per l'America a intervistare i bambini sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv (Gaby Hoffmann) gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni Jesse (Woody Norman), mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. Johnny si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans.